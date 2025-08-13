Así lo explica Luis Liendo, director de Expodeco, que este año proyecta concretar S/ 75 millones en negocios, un 36% más que en 2023.

“El sector no solo se ha recuperado tras la pandemia; ha ingresado en una etapa de crecimiento sostenido y modernización” , dijo Liendo a Gestión.

Solo en la edición pasada, la plataforma EXPODECO generó S/ 55 millones en transacciones.

Luis Liendo, director de Expodeco.

Un consumidor más activo, digital y exigente

Ya no se trata solo de embellecer ambientes, sino de responder a estilos de vida cada vez más conectados, exigentes y conscientes.

Detrás de este auge hay un nuevo perfil de consumidor. Se trata de un cliente informado, que no espera años para renovar su casa: hoy realiza ajustes decorativos cada seis meses y remodelaciones más completas cada 18 meses. El hogar ha dejado de ser solo un espacio de descanso para convertirse en un entorno multifuncional que exige confort, eficiencia energética y tecnología.

“ El ticket promedio de inversión para renovación del hogar ya bordea los S/ 55,000, con un alza del 15 % respecto al año anterior” , señala Liendo.

Rubros como “domótica, iluminación inteligente, acabados premium y mobiliario” concentran buena parte del gasto.

Una tendencia mundial

“Los visitantes ya no solo buscan inspiración visual, sino soluciones concretas a sus necesidades. Quieren personalización, bienestar, eficiencia y conexión tecnológica” , explica el director de Expodeco.

La tendencia global más fuerte -la sostenibilidad- también se afianza en el Perú. Los consumidores valoran más los materiales reciclables, los sistemas térmicos y acústicos, y el diseño emocional: quieren que sus hogares reflejen quiénes son.

Expodeco 2025.

Un mercado en expansión

El mercado global de mejoramiento del hogar creció un 35% de 2023 a 2024, pasando de US$ 131 mil millones a US$ 177 mil millones. El segmento de mobiliario, por su parte, superará los US$ 900 mil millones este año.

En ese contexto, el Perú buscará ganar protagonismo conectando a inversionistas, desarrolladores, marcas y profesionales.

La edición 2025 de la feria contará con 15 salones temáticos y una Conferencia Internacional con expertos de Argentina y México. Además, la Sala de Negocios se consolida como un espacio clave para generar alianzas comerciales reales en los sectores residencial, institucional y comercial.

Aliados de innovación

Entre las marcas líderes que participan están Perú Conchuela, Solideas, Vainsa, Confort PVC, Fratelli, Ceresita, Smart Display, Toulouse Lautrec y UCAL.

“Son firmas que marcan la pauta en sostenibilidad, domótica, acabados premium y experiencias digitales” , indica Liendo.