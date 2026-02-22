Cajamarca fortalece su patrimonio culinario con una certificación ETG. (Foto generada vía ChatGPT, por Camila Vera, Gestión)
Cajamarca fortalece su patrimonio culinario con una certificación ETG. (Foto generada vía ChatGPT, por Camila Vera, Gestión)
Después de un siglo de historia, las rosquitas de manteca de Cajamarca han logrado un hito que va más allá del sabor: el Indecopi las reconoció como Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), una certificación oficial de los ingredientes y métodos preservados en el tiempo.

