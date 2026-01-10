La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) anunció el inicio de la convocatoria nacional de expositores para participar en las ediciones 2026 de la Feria Gastronómica “Perú, Mucho Gusto”, uno de los principales eventos de promoción de la cocina peruana a nivel nacional.

La convocatoria está dirigida a restaurantes, food trucks, carretillas, panaderías, propuestas de bebidas y postres, así como productores de alimentos envasados o frescos, que deseen presentar una oferta gastronómica representativa de la diversidad culinaria del país. Las propuestas deben brindar al público una experiencia que ponga en valor la identidad cultural, el uso de insumos locales y las tradiciones regionales.

El proceso de inscripción se realizará de manera 100 % virtual y estará habilitado hasta el 28 de febrero. La evaluación de los postulantes considerará criterios técnicos como la experiencia del expositor, la identidad cultural de la propuesta, la calidad técnica, la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social.

De acuerdo con Promperú, los resultados de la selección se darán a conocer en marzo de 2026, mediante comunicación directa al correo electrónico de los postulantes y su publicación oficial en el portal de la feria.

A través de “Perú, Mucho Gusto”, la agencia de promoción —entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo— busca consolidar la gastronomía como un motor del turismo interno, además de impulsar la visibilidad de los emprendimientos gastronómicos y fortalecer las cadenas productivas regionales.

La feria también promueve el consumo de insumos locales, fomenta prácticas sostenibles y contribuye al desarrollo económico de las regiones, al conectar a productores y cocineros con un público amplio y diverso.

La información detallada sobre requisitos, categorías, cronograma y condiciones de participación se encuentra disponible en el portal oficial www.perumuchogusto.com y en las redes sociales de la feria: @perumuchogusto.oficial.