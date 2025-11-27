Inversiones colombianas en Perú. Imagen composición: Gestión
Inversiones colombianas en Perú. Imagen composición: Gestión
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mía Ríos
mailMía Ríos

Colombia es uno de los mercados con mayor dinamismo empresarial de la región y un socio estratégico natural para el Perú. Recientemente, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) realizó una gira de promoción por Bogotá y Medellín para impulsar la llegada de nuevas inversiones.

TE PUEDE INTERESAR

Movii ingresa a Perú: las metas de la tercera billetera digital más grande de Colombia
La peruana Colortex prepara su desembarco en Colombia y analiza proyecto logístico
Krealo de Credicorp invierte en fintech de salud Welli y refuerza su presencia en Colombia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.