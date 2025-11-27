“Su ecosistema corporativo está en pleno proceso de expansión regional y vemos un creciente interés por diversificar inversiones hacia países con estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y oportunidades de crecimiento inmediato”, contó a Gestión, Daniel Córdova, director de Promoción de Inversiones Empresariales de Promperú.

El Roadshow de Inversiones Colombia 2025 reunió a 120 potenciales inversionistas de hotelería y agroindustria, entre ejecutivos de empresas, representantes de fondos de inversión y agentes multiplicadores de la inversión; y llevó a cabo reuniones uno a uno con 21 empresas interesadas en ingresar al mercado peruano.

Córdova dijo que ambos sectores presentan oportunidades inmediatas, demanda creciente y proyectos concretos listos para inversión.

En el caso de turismo y Hotelería, Perú vive un nuevo ciclo turístico, con demanda creciente y oferta aún insuficiente en destinos clave. “Regiones como Cusco, Arequipa, Piura y Tumbes muestran una alta recuperación y gran oportunidad para inversión hotelera. Proyectos transformadores como Choquequirao dinamizarán aún más la demanda”.

Mientras que en agroindustria, este país es un hub agroexportador global, con una cadena logística consolidada y alto rendimiento productivo. “Colombia tiene una industria agroalimentaria fuerte y sinergias naturales para invertir en cultivos, packing, transferencia tecnológica y ampliación de operaciones para exportación”.

Las empresas colombianas que mostraron mayor interés de ingresar al mercado peruano

De acuerdo con Promperú, observaron un fuerte interés de cadenas hoteleras, desarrolladores y operadores de turismo. “El sector hotelero y turístico concentró el mayor volumen de interés, tanto en inversión directa como en modelos híbridos (consultoría, estructuración, joint ventures)“, detalló Córdova.

Participaron:

Cadenas internacionales (Accor, Viaggio/ Radisson Individuals) interesadas en expansión en ciudades secundarias y destinos turísticos emergentes del Perú.

Cadenas colombianas (3C Hotels) con fondos disponibles para expansión regional.

Empresas de desarrollo hotelero (Onirius Hospitality) interesadas en estructurar nuevos proyectos, branded residences y alianzas con inversionistas peruanos.

Startups turísticas (Escappy Travel) enfocadas en IA, turismo sostenible e innovación.

Empresas de ecoturismo (Awake Travel) con modelos comunitarios y de naturaleza replicables en Perú.

Colombia ve al Perú como un mercado fértil para expansión en servicios digitales, innovación, real estate sostenible y venture capital. (Foto: Pexels)

“Es importante indicar que varias de estas compañías ya operan en varios países de la región y ven al Perú como un paso natural para consolidar su presencia en Sudamérica”, explicó.

En el caso de agroindustria, alimentos y cadenas de suministro agrícola, hubo interés de:

Nacional de Chocolates (Grupo Nutresa): buscan oportunidades industriales, alianzas y expansión regional.

Proplantas: proveedor agrícola interesado en usar Perú como su primer destino de inversión fuera de Colombia, especialmente en berries, hortalizas y tech agrícolas.

Alimentos Polar: con interés en ampliar operaciones en procesamiento y logística.

En manufactura, industria y soluciones para telecomunicaciones:

CANPACK (envases sostenibles): evaluar instalación de planta de latas de aluminio.

Cavar Telecomunicaciones: infraestructura para redes, fibra óptica y manufacturas industriales.

Cintatex: proveedor textil interesado en explorar manufactura y cadenas de confección.

“Estas empresas buscan aprovechar la demanda peruana en bebidas, minería, telecomunicaciones, construcción y textiles”, refirió.

En servicios avanzados, tecnología, venture capital y sostenibilidad:

Clouds7: servicios cloud, ciberseguridad y transformación digital.

Comfama Ventures: vehículo de venture capital buscando startups peruanas alineadas a bienestar, turismo, cultura e innovación.

Santa Ana Global: desarrolladores inmobiliarios enfocados en proyectos ESG de gran escala.

Y es que, Colombia ve al Perú como un mercado fértil para expansión en servicios digitales, innovación, real estate sostenible y venture capital.

Los destinos que se promueven para la inversión

Promperú precisó a Gestión que cada sector que promueven tiene destinos estratégicos claramente priorizados.

Turismo / Hotelería:

Cusco (Valle Sagrado, Choquequirao)

Arequipa

Playas del Norte: Piura y Tumbes

Ica y Nazca

Amazonas (Kuélap)

Agroindustria

Costa norte y sur: Piura, La Libertad, Ica

Sierra con potencial en productos andinos: Cusco, Ayacucho, Junín

Amazonía para cacao y agroforestería: San Martín y Ucayali

Incentivos para las inversiones

Entre los factores que destacó la delegación peruana en Colombia para atraer inversiones están la estabilidad macroeconómica y monetaria, así como el marco jurídico favorable a la inversión extranjera: igualdad de trato, libre repatriación de capitales, estabilidad tributaria y contractual.

“Recuperación Anticipada del IGV (RERA) para infraestructura hotelera y otros incentivos sectoriales. Así como el crecimiento acelerado del turismo, con récords en 2024 en establecimientos, habitaciones y plazas cama”, dijo el funcionario.

Respecto al potencial agroexportador, se resaltó que tenemos acceso a más de 70 mercados internacionales. “Diversidad geográfica y cultural, que abre oportunidades desde hotelería hasta TravelTech, gastronomía y experiencias de alto valor”.

Promperú evalúa replicar esta estrategia en otros países de la región durante el próximo año, e incluso en mercados fuera de América Latina, “ y más que replicar esta acción, adaptaremos la estrategia a cada mercado de acuerdo al sector o sectores priorizados y la importancia del mismo en temas de inversiones para Perú”.

Inversiones empresariales de Colombia en el Perú

En el periodo 2005 - 2024, Perú se ha posicionado como el segundo destino predilecto para las inversiones empresariales colombianas. Según fDi Markets (Financial Times), nuestro país registró US$ 1,393 millones de inversión extranjera directa procedente de Colombia, a través de 37 proyectos desarrollados por 28 compañías. Esta inversión generó más de 8 mil puestos de trabajo.

Actualmente, Colombia es el quinto mayor inversor de Latinoamérica en Perú, con participación en rubros como transporte y almacenamiento, hoteles y turismo, carbón, petróleo y gas, y alimentos y bebidas.