Las discusiones incluyen planes para Colombia y Argentina, donde Chery accedería a la red de fábricas existente de Renault a cambio de aportar capital y diseño de producto, dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones son privadas.

El fabricante chino usaría la planta de Renault en Envigado, Colombia, para producir autos de combustión interna, la mayoría de los cuales se venderían bajo la marca Renault y el resto como vehículos Chery, señalaron las fuentes citadas.

En la fábrica de Córdoba, Argentina, Chery evalúa invertir en una línea de camionetas híbridas enchufables, y Renault sería el distribuidor general de los vehículos, agregaron. Las negociaciones siguen en curso y no está garantizado que se firme un acuerdo.

Un portavoz de Renault declinó hacer declaraciones, mientras que representantes de Chery no respondieron a una solicitud de comentarios.

Renault ha buscado asociaciones para reducir costos y aprovechar mercados en crecimiento. En Brasil, trabaja con la empresa china Zhejiang Geely Holding Group Co. en la fabricación y venta de modelos eléctricos y otros vehículos de bajas emisiones.

Colaborar con Chery no afectaría los proyectos con Geely, según las fuentes. El interés de Chery se intensificó tras su exitoso debut bursátil en Hong Kong la semana pasada, agregaron.

Las conversaciones comenzaron bajo el ex director ejecutivo de Renault Luca de Meo, señalaron las fuentes. Su sucesor, François Provost, habría adoptado una postura más cautelosa en cuanto al gasto que De Meo, quien apoyaba cofinanciar la expansión en Sudamérica, añadieron. Según las discusiones más recientes, la compañía china financiaría completamente los proyectos.

Chery, que se ha mantenido como la principal marca exportadora de autos de China cada año desde 2003, según Frost & Sullivan, tiene experiencia trabajando con compañías occidentales.

Ensambla Jaguars y Land Rovers en China y planea crecer en el extranjero en medio de una dura competencia en su mercado interno. Su portafolio incluye una alta proporción de vehículos de combustión relativamente accesibles, lo que los hace adecuados para mercados emergentes.