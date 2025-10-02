Trabajadores preparan vehículos compactos Renault SA Kwid para pintar en la planta de ensamblaje Renault-Sofasa Envigado en Medellín, Colombia, el miércoles 2 de abril de 2025.
Trabajadores preparan vehículos compactos Renault SA Kwid para pintar en la planta de ensamblaje Renault-Sofasa Envigado en Medellín, Colombia, el miércoles 2 de abril de 2025.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Renault SA y la china Chery Automobile Co. están en conversaciones para asociarse en la fabricación y ventas de automóviles en Sudamérica, mientras ambas compañías buscan crecer en la región, según personas familiarizadas con el asunto.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.