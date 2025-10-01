Al día siguiente, el presidente Donald Trump se reunió con Javier Milei, el presidente libertario de Argentina, y declaró que estaba haciendo un “trabajo fantástico”. A primera hora del 24 de septiembre, Bessent anunció que se estaban llevando a cabo negociaciones para un acuerdo de intercambio de divisas de US$ 20,000 millones con el Banco Central de Argentina, y que el Tesoro de Estados Unidos “está dispuesto a comprar bonos en dólares estadounidenses de Argentina y lo hará si las condiciones lo justifican”.

Es muy inusual que Estados Unidos respalde la moneda y los bonos de otro país de esta manera, sobre todo porque las agencias calificadoras clasifican esos bonos como “basura”. La situación es aún más inusual porque el respaldo no se debe a una crisis mundial o regional, sino a la inestable suerte política de Milei, aliado cercano de Trump.

Las iniciativas de Milei se han visto desequilibradas debido a las fluctuaciones del peso argentino, que recientemente ha sufrido una presión tan intensa que ha amenazado con descarrilar su proyecto económico libertario y, con ello, su presidencia.

Los problemas comenzaron el 7 de septiembre, cuando, con su hermana involucrada en un escándalo de corrupción, Milei perdió de manera estrepitosa las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. A continuación, sufrió una serie de derrotas aplastantes en el Congreso. Los mercados entraron en pánico, preocupados porque esto supusiera el fin del apoyo popular a sus reformas y el posible regreso de los derrochadores peronistas.

Se produjo una fuerte venta masiva del peso, mientras que los inversionistas se deshacían de los bonos argentinos. Desde abril, cuando el FMI puso en marcha su programa número 23 en Argentina, el peso ha estado flotando dentro de una banda cada vez más amplia, cuyos límites el gobierno argentino se ha comprometido a defender.

A mediados de septiembre, el tipo de cambio oficial del peso estaba poniendo a prueba el límite superior de esa banda, pues incluso llegó a superarla brevemente el 17 de septiembre, hasta alcanzar los 1,475 por dólar.

Durante los dos días siguientes, el Banco Central de Argentina gastó cerca de US$ 1,000 millones de sus escasas reservas de divisas para defender la moneda. El banco no tiene suficientes reservas de divisas para mantener ese nivel de gasto durante mucho tiempo.

El objetivo de recurrir al “arsenal de dólares” del Tesoro de Estados Unidos es demostrar que Argentina tiene la capacidad necesaria para defender el límite superior de la banda y, de esa manera, estabilizar el peso.

El hecho de que el Tesoro de Estados Unidos esté dispuesto a comprar deuda argentina emitida en dólares también podría facilitar a Argentina el reembolso a sus acreedores y tal vez incluso permitirle pedir préstamos a entidades crediticias comerciales para hacerlo.

Los mercados reaccionaron a esas declaraciones con alivio y euforia. (Una importante exención fiscal temporal para los exportadores agrícolas, la cual debería atraer más dólares al país, ya había mejorado los ánimos). El precio de los bonos argentinos, que había estado en caída libre, se disparó ante la noticia del apoyo estadounidense.

El peso se ha fortalecido alrededor de un 9% desde los comentarios iniciales de Bessent. Las acciones locales argentinas se dispararon. El apoyo estadounidense es extraordinario, pero no garantiza una calma duradera. Se avecinan momentos difíciles.

Scott Bessent Photographer: Victor J. Blue/Bloomberg

Muchos consideran que el peso está sobrevaluado. Capital Economics, una consultora de Londres, calcula que la brecha es del 30%. Eso significa que la moneda probablemente se verá presionada de nuevo. Esto podría suceder pronto.

Los argentinos votarán en las elecciones de mitad de mandato el 26 de octubre. Muchos sospechan que el gobierno tendrá que cambiar su sistema de tipos de cambio poco después, quizá para dejar que el peso flote más libremente.

Como resultado, es posible que la semana previa a las elecciones de mitad de mandato sea turbulenta, pues los mercados anticipan el cambio. Si el gobierno obtiene resultados desfavorables en las elecciones, el apoyo estadounidense al peso podría ponerse a prueba.

Aunque los dólares estadounidenses ayuden al peso, las posibilidades políticas de Milei están lejos de quedar garantizadas. Sus oponentes ya huelen la sangre. El Congreso logró revocar su veto a un proyecto de ley de gastos y está en proceso de revocar tres más.

Eso es un grave problema para el presidente, pues la confianza del mercado en él se basa en la rectitud fiscal. Su capacidad para controlar el Congreso, donde tiene pocos aliados, se ha basado en su popularidad personal. El apoyo de Trump no ha cambiado el hecho de que ahora esté en entredicho la capacidad de Milei para gobernar.

Un resultado negativo en las elecciones de mitad de mandato es tan solo la preocupación más inmediata. A los mercados también les preocupa que pierda la reelección en 2027. Una amenaza inminente es Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que reunió más fuerza tras las recientes elecciones provinciales y tiene aspiraciones presidenciales. Sus opiniones económicas son poco ortodoxas y su historial, alarmante.

Los problemas de Milei son tanto técnicos como políticos. Su programa de reformas se ha basado durante mucho tiempo en un peso fuerte para contener la inflación. Las intervenciones de su gobierno para sostener la moneda, incluso después de comprometerse a una flotación limitada, han preocupado tanto a los votantes como a los inversionistas.

A los votantes no les gusta el daño económico que inevitablemente ha resultado de la intervención. Muchos consideran que sus salarios les permiten comprar menos ahora que a principios de 2023.

Los inversionistas están tranquilos por el momento, pero mientras el peso fuerte siga siendo el eje de la política de Milei contra la inflación, sigue existiendo la posibilidad de que no consiga acumular suficientes reservas de divisas, o incluso que vuelva a consumirlas para sostener la moneda.

Donald Trump le entregó su respaldo a Javier Milei en Nueva York.

No está claro si los estadounidenses tienen previsto ayudar a Milei a defender el peso después de las elecciones de mitad de mandato o si preferirían que flotara de manera libre. En declaraciones a la cadena de televisión Fox News, Bessent afirmó que la ayuda estadounidense era un “puente hacia las elecciones”. No ha dicho si él también cree que el peso está sobrevaluado.

El gobierno de Milei ha argumentado durante mucho tiempo que su gestión fiscal conservadora y su política monetaria restrictiva contribuyen naturalmente a fortalecer el peso. Por otro lado, con frecuencia han culpado de los problemas del peso a los especuladores y a los operadores políticos, un discurso del que Bessent ha hecho eco. Si esa es la apuesta de los estadounidenses, resulta arriesgada.

Si Milei no consigue el apoyo de los votantes argentinos, no habrá un final feliz para Bessent ni para los inversionistas. El electorado nacional prefiere a Milei, a diferencia de los votantes del bastión peronista de Buenos Aires, que desencadenó esta crisis. Tiene tan pocos escaños en el Congreso que cualquier avance sería significativo.

El respaldo estadounidense podría impulsar su caída en las elecciones. La historia argentina es un cementerio de reformas económicas. Los intentos de austeridad fiscal suelen tener buenos resultados al principio, pero luego se desmoronan.

Si las elecciones de mitad de mandato salen mal y los mercados concluyen que Milei ha perdido todo el control del Congreso y que su reelección en 2027 es muy poco probable, los dólares de Trump no impedirán que Argentina vuelva a quedar en la quiebra.