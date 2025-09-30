El presidente de Argentina, Javier Milei, admitió que la economía atraviesa una “fuerte desaceleración”, la cual ha mermado la confianza en su gestión ultraliberal; y culpó de ello al comportamiento “destructivo” de la oposición (kirchnerista y peronista), ad portas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

A criterio de Milei, la producción argentina se expandió en la primera mitad del año y la inflación retrocedía, lo que anticipaba un clima electoral “muy positivo”, pero irrumpió “un esquema destructivo instrumentado desde el Congreso de intentar romper todo”.

De esa manera, responsabilizó al kirchnerismo —ala centroizquierdista del peronismo que es su mayor oposición en el Congreso—.

Javier Milei explicó a A24 que aumentó el riesgo país, lo que “dispara la tasa de interés y se frena la actividad económica”. “Ahora te encuentras con que no tienes demanda, que el flujo de negocios está mucho más lento y es la consecuencia de que tienes un grupo de forajidos tratando de romper todo”, apuntó.

La confianza en Javier Milei llegó a su punto más bajo en lo que va de su administración. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El PBI argentino retrocedió 0.1% en el segundo trimestre del año, frente al primero, y según analistas, se debe a desaciertos en la política monetaria, como mantener el valor del dólar bajo y la tasa de interés, elevada, lo que frenó el crédito.

Además, el Índice de Confianza en el Gobierno, publicado por la Universidad Torcuato Di Tella, reveló que en setiembre fue de 1,94 puntos de 5, su valor más bajo en lo que lleva a cargo.

Otro factor clave es la derrota en las elecciones legislativas del 7 de setiembre en Buenos Aires, en las que el partido de Milei fue derrotado por el peronismo por 14 puntos.

Tras el resultado, el mercado se mostró alerta porque un eventual triunfo peronista en el Legislativo acotaría el alcance del programa de ajuste fiscal de Milei —que posee minoría en ambas cámaras—. Dicho paquete ha generado también malestar social, ya que la población denuncia el recorte de financiamiento a sectores vulnerables.

Cabe anotar que recientemente Estados Unidos anunció un rescate financiero a Argentina a fin de que se estabilice su economía.

Con información de AP.