La administración de Donald Trump informó este miércoles que ya está lista para comprar deuda argentina y facilitar el financiamiento al Gobierno de Javier Milei, que desde hace semanas padece una tensión cambiaria.

Así, la Banca Central de Estados Unidos alista una línea de financiamiento temporal —llamado swap line— con su similar de Argentina por US$ 20,000 millones. “Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, mencionó el organismo en X.

Estados Unidos adquirirá deuda pública en el mercado primario o secundario, y perfila también un alto a la exención fiscal de los productores de materias primas que convierten divisas.

Dicho swap line es un intercambio de monedas entre banco centrales, pero en este caso, al ser Argentina presa de una gran presión en mercados, será una línea de financiamiento en dólares provisional y de rápido acceso para evitar que el peso retroceda.

En abril, Argentina firmó un acuerdo con el FMI para un préstamo de US$ 20,000 millones. Administración Trump también lo respaldará ahora. Foto: difusión

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo a Fox News que no permitirán “que un desequilibrio en los mercados cause un retroceso en sus reformas económicas sustanciales” , a lo que el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, sostuvo que “empieza una nueva era”.

De esa manera, el dólar se ubicó en 1,360 pesos, 1.84% por debajo de lo visto el martes, lo que demuestra la reacción positiva del mercado a este rescate.

Según Bessent, el Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a comprar bonos en dólares de Argentina y lo hará “según lo requieran las condiciones”. Alistan también un “crédito importante” vía el Fondo de Estabilización Cambiaria.

Al respecto, Javier Milei agradeció el rescate financiero de Estados Unidos, y resaltó “su amistad” y “compromiso” en fortalecer su vínculo.

Cabe añadir que el ultraliberal contuvo la inflación en Argentina: de 211% en 2023 a 118%, en 2024. El peso se devaluó 54% tras su llegada a la Casa Rosada, en diciembre del 2023.

A criterio de Marín Kalos, director de EPyCA consultores, el swap “no resuelve los problemas” pero sí saca la presión de estos próximos días".

“Hay que ver cuáles son las condiciones políticas y financieras que implica el préstamo” , mencionó a AFP.

El pasado lunes Milei anunció una exención de impuestos a la exportación de granos, carne bovina y aviar para generar un mayor flujo de dólares. La medida regirá hasta el 31 de octubre e invita a ganaderos y agricultores a vender dólares antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Con información de AFP