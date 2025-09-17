Milei sufrió recientemente una derrota electoral en Buenos Aires y se lo acusa de irregularidades por audios de su hermana Karina que merman su credibilidad. Foto: AFP
Milei sufrió recientemente una derrota electoral en Buenos Aires y se lo acusa de irregularidades por audios de su hermana Karina que merman su credibilidad. Foto: AFP
El presidente de Argentina, , aseguró que “lo peor ya pasó” y garantizó que para el 2026 elevará el gasto en jubilaciones, salud, educación y discapacidad, los más golpeados por el ajuste fiscal de su mandato.

Durante la sustentación de su proyecto de Presupuesto Público 2026, Milei añadió que “esta vez el esfuerzo que todos los argentinos estamos haciendo vale la pena“.

Insistió en que el equilibrio fiscal seguirá siendo “un principio no negociable” y la piedra angular de su administración.

De esa manera, anunció que el presupuesto aumentará 5% el gasto en jubilaciones, 17% en salud y 8% en educación: los tres por encima de la inflación. En tanto, las pensiones por discapacidad subirán en 5%.

El presidente de Argentina, Javier Milei, hablando en la transmisión nacional para anunciar la presentación del presupuesto de 2026 al Congreso, en Buenos Aires. (Foto de Handout / Oficina de la presidencia de Argentina / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, hablando en la transmisión nacional para anunciar la presentación del presupuesto de 2026 al Congreso, en Buenos Aires. (Foto de Handout / Oficina de la presidencia de Argentina / AFP)

Cabe recordar que Milei no consensuó en el Congreso la aprobación de los presupuestos anteriores, por lo que ha operado hasta ahora discrecionalmente con el prorrogado del 2023, que quedó atrasado respecto a la inflación de 117.8% del 2024 y 19.5%, en los primeros ocho meses del corriente.

Milei prevé que la economía argentina crecerá 5% en 2026, con una inflación anual del 10.1%, un superávit de 1.4% del PBI y un

