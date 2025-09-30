Argentina registró a finales del segundo trimestre de este año una deuda externa bruta récord de 305 mil 043 millones de dólares, lo que significa que esta subió en 23 mil 783 millones de dólares con relación al trimestre anterior, informaron fuentes oficiales.

Según indicó en un informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), esto se debió principalmente al incremento del endeudamiento del Gobierno en 18 mil 480 millones de dólares como consecuencia de los préstamos recibidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales de crédito.

Asimismo, el endeudamiento de las sociedades no financieras y de hogares se incrementó durante el segundo trimestre en 2,435 millones de dólares, mientras que la deuda del Banco Central creció en 2380 millones de dólares y la de las sociedades captadoras de depósitos aumentó en 559 millones.

De acuerdo con los datos oficiales, en el segundo trimestre el “stock” de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal se incrementó en 18 mil 162 millones de dólares con respecto al mismo período de 2024.

El nivel de endeudamiento bruto a valor nominal registrado a finales de junio pasado es el más alto en las series históricas del Indec desde 1994.

En lo que va del Gobierno de Javier Milei, la deuda externa bruta de Argentina a valor nominal creció en 19 mil 092 millones de dólares.

La deuda del Gobierno argentino está compuesta por 96 mil 763 millones de dólares en concepto de préstamos y por 70 mil 799 millones de dólares en títulos de deuda a valor nominal, pero cuyo valor de mercado es de 50 mil 423 millones. Esto evidencia la menor valuación de mercado de los bonos soberanos argentinos.

Elaborado con información de EFE.