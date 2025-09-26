Un policía monta guardia en el lugar donde explotó un autobús frente a una comisaría en Villa Rica, departamento del Cauca, Colombia, el 10 de junio de 2025. (Foto de Joaquín SARMIENTO / AFP).
Un policía monta guardia en el lugar donde explotó un autobús frente a una comisaría en Villa Rica, departamento del Cauca, Colombia, el 10 de junio de 2025. (Foto de Joaquín SARMIENTO / AFP).
Colombia está “al borde del abismo”, afirmó Vicky Dávila, candidata de derecha en las elecciones presidenciales del próximo año. Según ella, estas elecciones decidirán si el país “se envuelve en llamas” o “da marcha atrás”. Otros opinan lo contrario. “Los últimos seis meses han sido fabulosos para la economía colombiana”, aseguró Gustavo Bolívar, candidato de izquierda y aliado del presidente Gustavo Petro.

