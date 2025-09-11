Colombia concluyó la compra de unos US$ 9,300 millones en activos que servirán como colateral para una serie de complejas transacciones con swaps que está implementando el país, según una persona familiarizada con el asunto.

El país ha recaudado una combinación de sus propios bonos globales, deuda denominada en pesos y bonos del Tesoro de Estados Unidos para usarlos como garantía, dijo la fuente, que pidió no ser identificada dado que se trata de información no pública.

Colombia ha implementado una de las estrategias de gestión de deuda más inusuales en los mercados emergentes, con recompras de deuda, una emisión de bonos en euros y swaps en francos suizos en cuestión de semanas.

Llegó a un acuerdo con bancos globales en el que los prestamistas recompraron US$ 5,400 millones en bonos en dólares del país a través de una oferta pública, una transacción vinculada a un swap de rendimiento total (total return swap) ejecutado por el gobierno.

Un funcionario de prensa del Ministerio de Hacienda de Colombia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El plan ha ayudado a impulsar la confianza de los inversionistas. Los bonos colombianos en dólares se encuentran entre los de mejor rendimiento en el mundo en desarrollo durante el último mes, solo superados por Líbano y Ecuador, y con una rentabilidad cercana al 7%, según un índice de Bloomberg.

La moneda también se ha beneficiado de la estrategia. Dado que el mercado local anticipa que partes del plan de deuda atraerán capital fresco, se espera que aumenten las entradas de dólares.

El peso ha registrado el mejor desempeño entre los mercados emergentes durante el último mes, avanzando más de un 3% y alcanzando niveles no vistos en más de un año.

Al mismo tiempo, Colombia enfrenta una creciente presión fiscal impulsada por las medidas del presidente Gustavo Petro para aumentar el gasto de cara a su último año de mandato. La calificación crediticia del país fue rebajada tanto por S&P Global Ratings como por Moody’s Ratings anteriormente este año, poco después de que el gobierno abandonara su regla fiscal.