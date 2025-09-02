Suso Zamora, presidente de Auna y presidente ejecutivo de su directorio, adelantó que la estrategia de la empresa en el país se centra principalmente en el acceso. Foto: Hugo Pérez / GEC
Karen Guardia Quispe
¿Qué planes a mediano plazo se ha trazado la multinacional Auna en Perú, México y Colombia? ¿Explora la llegada a un cuarto país? ¿Dónde ha identificado nuevas oportunidades de crecimiento? En entrevista exclusiva con G de Gestión, Suso Zamora León, presidente de Auna y presidente ejecutivo del directorio de la misma empresa, detalla los próximos pasos de la multilatina, destacando como hito reciente su ingreso a la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

