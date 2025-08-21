Auna, plataforma de servicios de salud con operaciones en México, Perú y Colombia, presentó sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del 2025, finalizado el 30 de junio. Los ingresos consolidados sumaron S/1,094 millones, lo que representó una caída interanual de 2%, aunque con un incremento de 4% en tipo de cambio neutral (FXN).

El ebitda ajustado se situó en S/241 millones, con una reducción de 3% frente al mismo periodo del 2024, pero con un aumento de 5% en FXN. El margen se mantuvo en 22.1%.

La utilidad neta alcanzó S/84 millones, frente a los S/8 millones reportados en el segundo trimestre del 2024. Por su parte, la utilidad neta ajustada fue de S/89 millones, superior a los S/13 millones del mismo periodo del año anterior.

LEA TAMBIÉN: Holding de salud Auna busca mantener ritmo crecimiento en sus tres mercados en 2025

La sede de Auna en Miraflores forma parte de la red de 31 centros de salud que opera la compañía en América Latina. (Foto: GEC).

¿Cómo evolucionaron los ingresos en Perú, México y Colombia?

En el caso del mercado peruano, los ingresos de Auna crecieron 8% en moneda local, impulsados por un mayor volumen de cirugías, la expansión de la membresía y ajustes tarifarios. En México, el aumento fue de 5% en moneda local, mientras que en Colombia los ingresos se mantuvieron estables, aunque con avances en los modelos de riesgo compartido.

En términos de ebitda ajustado en moneda local, México avanzó 2%, Perú 8% y Colombia 9%. Sin embargo, el consolidado en soles se vio afectado por la depreciación del peso mexicano (16%) y del peso colombiano (9%) frente al sol peruano.

Los costos financieros netos se redujeron a S/46 millones, frente a los S/182 millones registrados un año antes. Este resultado estuvo explicado por un efecto cambiario positivo de S/68 millones, vinculado con la apreciación del sol frente al dólar.

La presencia de Auna en el sector salud

Fundada en 1989, Auna cuenta con operaciones en México, Perú y Colombia. Al 30 de junio de 2025, su red incluía 31 centros de salud entre hospitales, centros ambulatorios y de prevención, con un total de 2,333 camas y 1.4 millones de planes de salud.

Como informó Gestión, la compañía ingresó a la Bolsa de Valores de Lima, una plaza bursátil donde la salud aún no tenía representación.