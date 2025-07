Sin embargo, la compañía ya listaba desde marzo del año pasado en la Bolsa de Nueva York. Entonces, ¿qué la empujó a dar el paso de entrar a la plaza limeña?

César Huiman, analista senior de research en Renta4 SAB, señaló que el volumen negociado de las acciones de Auna muestra una tendencia a la baja en los últimos doce meses en EE.UU.

Los datos revisados por Gestión así lo corroboran. El monto promedio negociado diario en abril del 2024 fue de US$ 482,000, mientras que en agosto bajó a US$ 106,000, en diciembre a US$ 33,700, y el mes pasado la media diaria fue de US$ 65,000 aproximadamente.

Clínicas Auna Miraflores

“Al solicitar su ingreso a la plaza local ellos también quieren mitigar esa menor liquidez (en Nueva York)”, refirió Huiman.

“Competir en Estados Unidos con compañías más grandes que también están en salud, eso como que le quita más espacio de exposición (a Auna)”, sostuvo el analista, como posible explicación a la menor negociación de la firma.

Más cobertura

Huiman también destacó que con la entrada de Auna a la BVL las sociedades de agentes de bolsa locales iniciarán su cobertura.

Los inversionistas ganan cuando cuentan con información de más casas de bolsa, afirma Huiman. (Foto: Freepik)

“Gana el cliente y el mercado, al tener un actor adicional para también impulsar la negociación dentro de la bolsa local, que no es tan grande en comparación con otras plazas. La cobertura (por parte de las corredoras) ayuda, tanto al inversor local como al mercado en general, brindando mayor información”, añadió el analista.

La última cotización de Auna en la BVL fue US$ 6.46.