Auna, red de clínicas con operaciones en Perú, México y Colombia, comenzó desde ayer a listar en la plaza local, ¿qué implica esta operación?

La compañía ya se negociaba en la bolsa de Nueva York desde marzo del año pasado. Ahora también lo hará en Lima.

“En el caso de Auna, lo que va a pasar es que (además de cotizar en EE.UU.) va a listar también en la bolsa de Lima. Eso es bueno porque va a permitir a más inversionistas peruanos acceder a la acción a través de cualquier casa de bolsa local”, detalló a Gestión Jorge Ramos, gerente general de BBVA Bolsa.

Además, precisó que algunas corredoras bursátiles en Perú brindan a sus clientes acceso a invertir directamente en Nueva York, pero otras no. Pese a esto último, ahora los peruanos cuentan con más alternativas para comprar un título de Auna, resaltó.

Auna tiene operaciones en Perú, México y Colombia. (Foto: Pixabay)

Potencial de Auna

César Huiman, analista senior de research de Renta4 SAB, destacó que Auna es una compañía “con mucho potencial” desde el punto de vista fundamental.

Al formar parte del sector salud, la acción de Auna es “defensiva”, es decir, su desempeño no está tan correlacionado con el ritmo de crecimiento del PBI, dijo Huiman.

Ramos coincidió en que el sector salud conceptualmente es defensivo. Sin embargo, advirtió que se deben analizar otras variables como qué tanto difiere el precio de la acción de su valor fundamental.

El sector salud es considerado defensivo en la bolsa de valores. (Foto: Pixabay)

Objetivo de Auna

“Queremos hacer que Auna sea más accesible a todos los inversionistas, desde inversionistas institucionales globales, regionales y locales hasta inversionistas individuales, accionistas y nuestros empleados, mejorando la liquidez y profundizando el conocimiento de nuestra propuesta de valor”, manifestó Jesús Zamora, presidente ejecutivo del directorio de Auna.

Huiman, de Renta 4 SAB, consideró que el objetivo de Auna sería ser elegible para formar parte del índice MSCI Perú. Según el analista, a la firma solo le faltaba uno de los requisitos para poder entrar en esa canasta: cotizar en la bolsa limeña.

“Hay varios ETF que replican este índice de MSCI. Entonces, Auna tendría (si ingresa al índice) una mayor exposición y eso aumentaría su liquidez”, afirmó.

La citada empresa logrará visibilidad no solo en plaza local, sino también en Chile y Colombia, pues pronto los tres países contarán con el mercado bursátil integrado de nuam, enfatizó.

La firma no ha sugerido por lo pronto la posibilidad de realizar una Oferta Pública Inicial (o IPO por sus siglas en inglés) en la plaza limeña, tal como lo hizo cuando comenzó a listar en la bolsa estadounidense, sostuvo el analista de Renta4.

Transacciones

Auna cerró ayer con una cotización de US$ 6.4 por acción en Nueva York, y una capitalización bursátil de US$ 473.7 millones. Ayer en la BVL se realizó una operación por 15 acciones por un valor total de US$ 97. Además, el número de acciones en circulación de la firma es de alrededor de 30 millones.