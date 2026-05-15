"Aunque los fundamentos macroeconómicos del Perú se mantienen saludables, sí existen señales de alerta que apuntan a un deterioro gradual", escribe Daniel Velandia. (Foto: Andina)
"Aunque los fundamentos macroeconómicos del Perú se mantienen saludables, sí existen señales de alerta que apuntan a un deterioro gradual", escribe Daniel Velandia. (Foto: Andina)
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Daniel Velandia
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Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de visitar fondos de inversión en Estados Unidos para discutir las oportunidades y riesgos del mercado peruano. Nos llamó la atención el gran optimismo de uno de los gestores de portafolio que visitamos, quien expresó que “Perú parece un país europeo”. Pero lo que más nos sorprendió fue que uno de sus colegas le respondiera que no dijera eso, porque sería “ofender al Perú”.

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