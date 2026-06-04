La Sunat aprobó una serie de cambios que facilitarán la emisión de las Guías de Remisión Electrónica (GRE) que se emplean para trasladar mercancías en operaciones de comercio exterior.

A través de la resolución n.º 108-2026/SUNAT, se dio luz verde a la modificación que aplicará para el traslado de mercancías importadas o exportadas desde puertos y aeropuertos hacia almacenes aduaneros o locales autorizados temporalmente para dichas operaciones.

Según el ente recaudador, el objetivo es que se agilicen y simplifiquen los trámites para la emisión del GRE, evitando así sobrecostos para los usuarios y reduciendo el tiempo de salida de las mercancías de los puertos.

Se espera beneficiar a más de 400,000 emisores electrónicos con la simplificación de procesos y reducción de costos en la emisión de más de 500 millones de GRE - remitente.

En esa línea, se implementó un nuevo tipo de documento denominado ‘Cita u Orden de Entrega de Mercancías’, dado que los terminales portuarios tienen un sistema electrónico para la programación del retiro de contenedores.

Se estableció que la agencia de aduanas que tenga mandato para despachar conforme a la Ley General de Aduanas se encargará de emitir la GRE únicamente cuando haya un acuerdo para trasladar la mercancía. Caso contrario, la responsabilidad recaerá en el importador o exportador.

La Sunat ajusta sistema de guías electrónicas para agilizar operaciones de comercio exterior. Foto: difusión

Además, la Sunat detalló que para importaciones que involucren más de un contenedor y su retiro se realice en más de un vehículo, la data sobre el peso total de la carga y la unidad de medida, así como el número de contenedor y de precinto, estos podrán consignarse de manera opcional.

Se aplicará el mismo criterio cuando la carga comprenda bultos o pallets en más de un vehículo.

También se añadieron dos nuevos motivos para cambiar una guía de remisión ya emitida: el cambio de conductor y la modificación de la ‘Cita u Orden de Entrega de Mercancías’.