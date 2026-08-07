Los pedidos de cerveza están poniendo a Lima en el radar de América Latina. La capital peruana se posiciona entre las ciudades de la región con mayor demanda a través del delivery, un canal que gana espacio dentro de esta categoría. ¿Qué hay detrás de este comportamiento?

PedidosYa reveló que Lima ocupa el cuarto lugar entre las ciudades de Latinoamérica con mayor demanda de cerveza por delivery, solo detrás de Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile. A nivel nacional, la capital también lidera los pedidos registrados en la plataforma, seguida por Arequipa y Trujillo.

Sin embargo, la posición de Lima contrasta con el consumo de cerveza que registra Perú frente a otros mercados de la región. En agosto del 2025, Gestión informó que, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el consumo per cápita nacional oscilaba entre 40 y 43 litros anuales, por debajo de países como Colombia, Chile, Brasil y México.

El gremio identificaba entonces oportunidades para desarrollar la categoría mediante nuevos formatos y sabores, así como una mayor vinculación con la gastronomía.

En ese escenario, el delivery se perfila como un canal con espacio para seguir creciendo. PedidosYa proyecta que la demanda de cerveza a través del delivery y el quick commerce aumentará 10% al cierre del 2026 frente al año anterior.

El Día Internacional de la Cerveza podría generar un impulso adicional. PedidosYa estima un incremento de 20% en los pedidos durante el fin de semana por esta celebración, que se realiza el primer viernes de agosto.

¿Qué distritos de Lima piden más cerveza por delivery?

Santiago de Surco lidera la demanda de cerveza a través de PedidosYa en Lima y, durante julio, registró un crecimiento superior al 40% frente al mes anterior.

La Molina ocupa la segunda posición y mostró el mayor avance entre los distritos destacados por la plataforma: sus pedidos aumentaron cerca de 60% en el mismo periodo. Miraflores completa el grupo, con un incremento aproximado de 30%.

Surco lidera los pedidos de cerveza por delivery en Lima, seguido por La Molina y Miraflores.

El comportamiento de compra también permite identificar qué formatos predominan. Las presentaciones de seis y 12 unidades concentran la demanda de cerveza mediante delivery y quick commerce, una preferencia que PedidosYa relaciona con reuniones y ocasiones de consumo compartido.

La concentración de los pedidos se hace más evidente durante las noches y los fines de semana. La demanda alcanza su punto máximo alrededor de las 8:00 p.m. y se mantiene elevada entre las 9:00 p.m. y las 10:00 p.m., mientras que el sábado registra el mayor volumen de pedidos de cerveza de la semana.

Cerveza sin alcohol gana espacio entre nuevas tendencias de consumo

La cerveza sin alcohol registra un crecimiento sostenido de 15% en PedidosYa. Para el fin de semana del Día Internacional de la Cerveza, la plataforma prevé un aumento de 25% frente a un fin de semana habitual.

“Una de las tendencias que más ha llamado nuestra atención es el crecimiento de la cerveza sin alcohol”, señaló Gonzalo Serván, director de PedidosYa Market. Según el ejecutivo, este comportamiento evidencia “una mayor diversidad en el consumo e interés creciente por alternativas que se adaptan a distintos estilos de vida y ocasiones”.

La cerveza sin alcohol gana espacio entre las nuevas tendencias de consumo registradas por PedidosYa.

A esa tendencia, se suman cambios en otras preferencias. Algunas encuestas realizadas por PedidosYa sitúan el consumo de cerveza en 60% de las preferencias, cinco puntos porcentuales menos que el año anterior, mientras las bebidas listas para consumir ganaron cinco puntos.