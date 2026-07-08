Los analistas de Morgan Stanley, encabezados por Sarah Simon , señalaron que existe el riesgo de que las ventas del tercer trimestre en Latinoamérica no alcancen las expectativas después de que “A Seleção” y “El Tri” quedaran eliminados del torneo el domingo y, de paso, acabaran con las esperanzas de un auge en el consumo de cerveza que habría acompañado una clasificación a la final del 19 de julio.

“Creemos que el aumento del volumen de cerveza se concentra en los partidos de las fases más avanzadas del torneo”, escribieron los analistas en una nota dirigida a sus clientes.

Morgan Stanley señaló que AB InBev, fabricante de Corona y Skol, es la empresa “más expuesta” debido a sus ventas en México y Brasil, mientras que Heineken también mantiene una exposición “significativa”.

Las acciones de ambas compañías se desplomaron a inicios de semana. AB InBev cerró con una caída de más del 4% en Bruselas y Heineken retrocedió un 1.4% en Ámsterdam.

Por su parte, Constellation Brands Inc. —distribuidora de Corona y Modelo en EE.UU.— caía un 5.9% en Nueva York, mientras que Boston Beer Co. y Molson Coors Beverage Co. también registraron descensos. Ambev SA, filial brasileña de AB InBev, retrocedía un 3.5% en São Paulo.

Brasil quedó eliminado del torneo a manos de Noruega tras un doblete de Erling Haaland. Es la primera vez que el país no alcanza los cuartos de final de un Mundial desde 1990, cuando fue derrotado por una Argentina liderada por Diego Maradona. Por su parte, México cayó ante Inglaterra en un emocionante partido con cinco goles disputado en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Para Simon y el resto de los analistas de Morgan Stanley, es probable que la temprana eliminación de Brasil tenga un impacto mayor que la de México, dado el tamaño de su mercado cervecero y las mayores expectativas con las que llegaba al Mundial.

Vasos de cerveza apilados antes del partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Ecuador en el Estadio de la Ciudad de México el 30 de junio de 2026.

“Consideramos que este impacto negativo se traduce principalmente en la ausencia de un crecimiento adicional que se habría producido si cualquiera de los dos equipos hubiera avanzado más en la competencia”, escribieron.

La atención se centra ahora en la respuesta de los aficionados estadounidenses tras la derrota de su selección por 4 a 1 ante Bélgica la noche del lunes. Alrededor del 20% de los ingresos de AB InBev proviene de EE.UU., que había tenido un buen desempeño en el torneo hasta entonces y recibió un impulso cuando se autorizó al delantero Folarin Balogun a jugar después de que el presidente Donald Trump presionara para que se revocara una sanción en su contra.

Pero no está claro hasta qué punto eso compensará la pérdida de ventas de cerveza en Latinoamérica.

“Dada la historia más reciente del fútbol en ese país, el beneficio que supone el avance del equipo en el torneo para el mercado cervecero estadounidense no está tan demostrado y podría convertirse en una sorpresa positiva si el equipo sigue avanzando, sobre todo considerando la condición de país anfitrión y el tamaño del mercado cervecero de EE.UU.”, escribieron los analistas de Morgan Stanley.

Escrito por Joel Leon