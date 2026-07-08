Una réplica del trofeo reposa sobre una mesa mientras un grupo de aficionados ve el partido del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el restaurante Beco en el distrito de Brooklyn, Nueva York, EE.UU., el sábado 13 de junio de 2026. Fotógrafo: Victor J. Blue/Bloomberg
Una réplica del trofeo reposa sobre una mesa mientras un grupo de aficionados ve el partido del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el restaurante Beco en el distrito de Brooklyn, Nueva York, EE.UU., el sábado 13 de junio de 2026. Fotógrafo: Victor J. Blue/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Los aficionados de Brasil y México se despertaron el lunes con la amarga sensación de haber sido eliminados del Mundial de la FIFA. Es probable que dos de las mayores cerveceras del mundo —Anheuser-Busch InBev SA y Heineken NV— también lo resientan.

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