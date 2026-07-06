Mbappé estalla contra senadora paraguaya tras polémicos insultos racistas: “Nunca permitiré el odio”. (Foto: AFP-Diario HOY)
Mbappé estalla contra senadora paraguaya tras polémicos insultos racistas: “Nunca permitiré el odio”. (Foto: AFP-Diario HOY)
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Agencia AFP
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Kylian Mbappé calificó el lunes de “despreciable” e “indigna de su cargo a la senadora paraguaya que hizo comentarios racistas sobre el futbolista tras la derrota (1-0) de Paraguay frente a Francia el pasado sábado en los octavos de final del Mundial 2026.

Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, declaró el capitán de la selección francesa en un mensaje en X.

Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país”, añadió.

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Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, concluyó el delantero madridista.

Francia eliminó del Mundial a Paraguay el pasado sábado por 1-0, gol de penal de Mbappé, en un partido duro y trabado.

El delantero francés Kylian Mbappé, número 10, celebra la victoria en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Paraguay y Francia, disputado en el Philadelphia Stadium de Filadelfia el 4 de julio de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
El delantero francés Kylian Mbappé, número 10, celebra la victoria en el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Paraguay y Francia, disputado en el Philadelphia Stadium de Filadelfia el 4 de julio de 2026. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Al término del encuentro, Mbappé, muy caliente por lo que interpretaba excesiva dureza de los guaraníes, no dio la mano al portero paraguayo Orlando Gill.

A través de X, la senadora Amarilla criticó la actitud del futbolista galo con propósitos racistas: “Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!!”, escribió en un mensaje.

Denuncia ante la fiscalía

Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped... Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”, añadió en otro.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se unió a las críticas del futbolista y calificó de “abyectas e inaceptables” las palabras de Amarillo.

Estos comentarios deshonran a quienes los emiten y a quienes los difunden. Los jugadores del Equipo de Francia representan a Francia, es nuestro país el que está siendo insultado”, añadió la FFF en su comunicado.

Su presidente, Philippe Diallo, precisó en X que los comentarios de Amarilla “son delictivos y condenables”.

Deben ser perseguidos aquí como en cualquier otro lugar. La FFF procede a un señalamiento a la fiscalía con el fin de una persecución judicial”, añadió.

El caso alcanzó también una dimensión política.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, motró su apoyo a Mbappé y a los Bleus “frente a los ataques racistas” e indicó que su homólogo paraguayo, Santiago Peña, le escribió para “condenar” las palabras de la senadora.

El gobierno paraguayo también emitió un comunicado en X en el que “deplora y rechaza” las expresiones de Amarilla, que “son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”.

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