El árbitro Raphael Claus muestra tarjeta roja a Folarin Balogun, número 20 de Estados Unidos, durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bosnia y Herzegovina en el Estadio de la Bahía de San Francisco el 1 de julio de 2026. Fotógrafo: Michael Steele/Getty Images
El árbitro Raphael Claus muestra tarjeta roja a Folarin Balogun, número 20 de Estados Unidos, durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bosnia y Herzegovina en el Estadio de la Bahía de San Francisco el 1 de julio de 2026. Fotógrafo: Michael Steele/Getty Images
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Agencia Bloomberg
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Casi todo el mundo ha dado su opinión sobre si el delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, merecía o no la tarjeta roja, excepto quienes realmente importan: la FIFA.

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