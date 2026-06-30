Estadio Levi´s durante el Mundial 2026. Foto: Difusión/Instagram
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Daniel Seclen Parraguez
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La Copa Mundial de Fútbol 2026, el cual se juega por primera vez en tres países distintos (Estados Unidos, México, Canadá) generó una situación especial. La FIFA aplicó un control muy agresivo de marcas donde se registró nombres, frases, símbolos y hasta tipografías del torneo, y solo los patrocinadores oficiales pueden usar esas referencias con fines comerciales, dejando los estadios como “zonas limpias” de publicidad no autorizada.

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