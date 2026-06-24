Lionel Messi #10 de Argentina celebra marcar el primer gol de su equipo durante el partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Argelia en el estadio de Kansas City el 16 de junio de 2026 en Kansas City, Missouri. (Foto de Charlotte Wilson/Getty Images)
Lionel Messi #10 de Argentina celebra marcar el primer gol de su equipo durante el partido del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Argelia en el estadio de Kansas City el 16 de junio de 2026 en Kansas City, Missouri. (Foto de Charlotte Wilson/Getty Images)
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Agencia Bloomberg
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El Mundial 2026 está convirtiendo a los mercados predictivos en un registro público de apuestas millonarias, dejando al descubierto grandes ganancias y pérdidas dramáticas a medida que el torneo atrae más dinero hacia esta industria de rápido crecimiento.

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