En 2026, más de US$ 5,000 millones se han negociado en el Mundial a través de la plataforma internacional de Polymarket y de Kalshi Inc., regulada en Estados Unidos, según un análisis de Bloomberg News basado en datos de Dune Analytics y registros de las compañías.

El auge ha producido ganadores multimillonarios y algunas pérdidas dolorosas, incluida una apuesta fallida a favor de Bélgica frente a Egipto que le costó a un usuario de Polymarket cerca de US$ 9 millones.

Las apuestas ofrecen una visión en tiempo real de los riesgos y las posibles recompensas de una industria que avanza más allá de las elecciones y los eventos económicos para entrar en los deportes masivos. También muestran por qué algunos usuarios consideran que los mercados predictivos son más una forma de entretenimiento que una manera de ganar dinero.

El torneo de 104 partidos está cobrando impulso, con más encuentros de la fase de grupos y las rondas eliminatorias aún por disputarse. El Mundial y las Finales de la NBA ya impulsaron a Kalshi a registrar su primera racha de tres días consecutivos con volúmenes diarios superiores a US$ 1,000 millones, dijo el director ejecutivo, Tarek Mansour, durante un evento de Bloomberg el martes.

“Todo lo que estamos viendo hasta ahora con el Mundial sugiere que los mercados predictivos continúan en una agresiva trayectoria de crecimiento”, afirmó Chris Grove , analista de Eilers & Krejcik Gaming.

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Las principales plataformas no son las únicas beneficiadas. DraftKings Inc., que se expandió hacia los mercados predictivos en 2025, afirmó que el fin de semana pasado fue el mejor hasta ahora para sus contratos sobre eventos, superando incluso al Super Bowl de febrero. El número total de clientes aumentó más de 200% respecto del fin de semana anterior, según una publicación de la compañía en redes sociales, mientras que el volumen avanzó 100% en el mismo período.

La posibilidad de ofrecer mercados predictivos en estados de Estados Unidos donde las apuestas deportivas tradicionales están prohibidas, como en California y Texas, ha permitido a empresas de juego como DraftKings dirigirse a consumidores a los que antes no podían acceder, según Jordan Bender , analista de investigación de acciones de juego en Citizens.

Tanto DraftKings como Kalshi han gastado grandes sumas en campañas publicitarias en redes sociales y televisión para captar nuevos clientes. DraftKings difunde anuncios que promocionan su “aplicación deportiva” como disponible en todo el país, mientras que Kalshi trabaja con figuras del torneo, entre ellas el mediocampista croata Luka Modrić y el argentino Lionel Messi.

“Básicamente, lo que está ocurriendo aquí es una especie de todos contra todos”, dijo Bender .

Dinero en grande

La relativa transparencia de algunos mercados predictivos ofrece una mirada poco habitual a los tipos de apuestas que realiza la gente durante el Mundial, permitiendo observar la actividad de los usuarios de una manera que no es posible en los operadores tradicionales de apuestas.

Las ganancias no son la norma. Una investigación de Bender y sus colegas en Citizens concluyó que los clientes minoristas de los mercados predictivos suelen perder dinero a largo plazo y obtienen peores resultados que los apostadores que utilizan casas de apuestas deportivas.

De las 20 apuestas más rentables en toda la plataforma internacional de Polymarket durante los últimos siete días, solo dos no estuvieron relacionadas con el Mundial, según registros de la compañía y de blockchain. Además de los resultados de los partidos, los usuarios pueden apostar sobre quién ganará la Bota de Oro al máximo goleador —el francés Kylian Mbappé es el favorito— y si el presidente Donald Trump asistirá a la final (87% apuesta a que sí).

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La apuesta más rentable del Mundial en Polymarket hasta ahora fue realizada por una cuenta bajo el nombre “GRIMDRIP”, que convirtió US$ 6 millones en US$ 13.6 millones con dos apuestas sobre el partido entre Chequia y Sudáfrica. Otro usuario, “mintblade”, duplicó su dinero con una apuesta de US$ 7 millones a que Irán no vencería a Nueva Zelanda.

Una cuenta conocida como “endlessFate”, que ganó US$ 5.6 millones con el partido entre Arabia Saudita y Uruguay, obtuvo además US$ 2.7 millones apostando a que Colombia derrotaría a Uzbekistán. El historial del usuario es mixto, ya que registró una pérdida de US$ 1.2 millones en una apuesta sobre un empate entre Estados Unidos y Paraguay la semana pasada.

Sin embargo, esos datos no siempre muestran el panorama completo. Los usuarios pueden operar múltiples cuentas en Polymarket y podrían haber registrado pérdidas en otros lugares que no son visibles de inmediato. La plataforma no realiza verificaciones de identidad en su mercado internacional, lo que dificulta identificar otras posiciones. Los inversionistas también pueden cubrir sus apuestas mediante operaciones en otras plataformas donde la actividad individual permanece oculta, como las casas de apuestas tradicionales y los mercados predictivos regulados en Estados Unidos.