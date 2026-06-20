Inauguración del Mundial 2026, en el estadio Ciudad de México (México). Foto: EFE
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José Carlos Reyes Leyva
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A nivel global la atención deportiva en estos días está centrada en la Copa Mundial de Fútbol, la cual se realiza cada cuatro años. En Perú también hay expectativa, pese a que la selección no participa en este torneo desde el 2018. En este marco, surge la pregunta, ¿el Perú está en capacidad de en algún momento organizar un Mundial?

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