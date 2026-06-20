La sede de un Mundial requiere contar con estadios de primer nivel, un buen servicio de hotelería, conectividad y vías de transporte fluido, además de un óptimo nivel de seguridad ciudadana.

Cabe anotar que la inversión que demanda desarrollar este tipo de eventos resulta considerable. Por ejemplo, se estima que Brasil requirió invertir alrededor de US$ 15,000 millones para organizar el Mundial del 2014. En contraparte, para el Mundial del 2006 Alemania invirtió menos, cerca de US$ 6,200 millones, debido a que ya contaba con una mejor infraestructura.

Al respecto, los analistas consultados coincidieron en que resulta inviable que el Perú pueda organizar de manera individual un Mundial, debido al alto costo que implicaría invertir para tener una infraestructura adecuada. Más aún teniendo en cuenta que el número de selecciones participantes se ha incrementado a 48 y eso genera una mayor demanda de ciudades sede. Por ejemplo, para el actual Mundial 2026 son 16 las sedes establecidas en Estados Unidos, México y Canadá.

“Organizar en solitario un Mundial es inviable. Y hay que recordar las malas experiencias del 2019 y 2023, años en que Perú perdió la sede del Mundial de Fútbol sub-17 por incumplir compromisos asumidos para tener una infraestructura adecuada”, indicó Nathaly Montoya, directora de la carrera de Administración y Negocios del Deporte de la UPC.

En ello coincidió Luis Carrillo Pinto, especialista en marketing deportivo. El Perú en estos últimos años no está en un buen momento a nivel de organización de eventos deportivos. “Mira lo que pasó con los Bolivarianos 2025. Perú no tiene estadios, no tiene transporte adecuado, los hoteles en provincias no todos están a la altura, es imposible”, remarcó Carrillo Pinto.

¿Perú podría organizar un Mundial junto a países vecinos?

Para Nathaly Montoya, la única posibilidad de que el Perú pueda organizar un Mundial de Fútbol es hacerlo en conjunto con países vecinos, pues así se reduce la cantidad de ciudades sedes a acondicionar para este megaevento.

Cabe recordar que en el 2019 Lenin Moreno, quien por entonces era el presidente de Ecuador, propuso a Colombia y Perú realizar un Mundial en conjunto. La propuesta no prosperó, pero se podría retomar a futuro, indicó Montoya. Otra posibilidad podría ser considerar a Chile.

“Se podría trazar un plan hacia el Mundial del 2038, teniendo en cuenta que ya se designó la sede del 2034 a Arabia Saudita”, indicó Montoya.

Si bien el flujo turístico que se genera en la sede de un Mundial a veces no compensa la inversión realizada por el organizador, el objetivo va mucho más allá. “No siempre se genera rentabilidad, pero organizar un Mundial tiene una mirada mucho más grande, pues busca posicionar a un país como referente”, destacó Montoya.