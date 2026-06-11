En una encuesta reciente, más de la mitad de los adultos estadounidenses dijeron que es poco probable que vean por televisión desde sus hogares alguno de los 104 partidos del torneo. Solo el 13% afirmó estar completamente seguro de que lo hará, según un sondeo de Morning Consult realizado a fines de mayo para Bloomberg.

El interés por el torneo varía significativamente según la edad. La Generación Z fue el grupo más entusiasmado, mientras que los baby boomers, hoy en sus 60 y 70 años, mostraron el menor interés: tres de cada cuatro dijeron que no son aficionados al fútbol y cerca de la mitad nunca había oído hablar de la estrella argentina Lionel Messi.

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Uno de los problemas parece ser que muchos estadounidenses apenas han oído hablar del Mundial, organizado conjuntamente por EE.UU., México y Canadá, que comenzó este jueves. Solo una cuarta parte de los encuestados dijo haber aprendido bastante o más sobre el torneo, mientras que casi el 40% aseguró que no había visto ni escuchado nada al respecto.

Además, gran parte de la información que los estadounidenses han recibido sobre el Mundial ha sido negativa, según la encuesta realizada a unas 2.000 personas. El tema más mencionado fue el elevado precio de las entradas, del que dijo estar al tanto cerca del 30% de los encuestados. Las críticas por esos costos y por la distribución de los boletos han derivado en investigaciones estatales y en llamados de casi 70 miembros del Congreso de EE.UU. para reducir los precios.

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El segundo tema más mencionado fue la decisión de la FIFA de otorgar al presidente Donald Trump su primer premio de la paz. La medida fue rechazada firmemente por el 31% de los encuestados, frente al 16% que dijo aprobarla con la misma intensidad.

Grandes marcas, desde McDonald’s hasta Verizon, han invertido millones de dólares en publicidad, tanto como socios oficiales de la FIFA como durante las transmisiones de los partidos, que en EE.UU. estarán a cargo de Fox y Telemundo, de Comcast. Según la encuesta, Coca-Cola fue la empresa más asociada por los encuestados con el marketing del Mundial. La marca de bebidas comenzó a anunciarse en el torneo en 1950 y vuelve a ser patrocinadora oficial.

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Nike ocupó el segundo lugar en reconocimiento de marca. Aunque no es socio oficial de la FIFA, la compañía mantiene acuerdos con varias selecciones de primer nivel, entre ellas Francia, Inglaterra y EE.UU. Adidas quedó algunos puntos porcentuales por detrás de su rival, pese a ser un socio histórico del Mundial y el proveedor del balón oficial de esta edición.

A medida que se acerca el inicio del torneo, han aparecido señales de que la demanda podría ser menor a la prevista. Aerolíneas Argentinas redujo vuelos dirigidos específicamente a viajeros del Mundial y anfitriones de Airbnb en una de las ciudades sede se han mostrado decepcionados por la escasa demanda de sus alojamientos.

Noticias mixtas sobre el Mundial

A comienzos de junio, la cadena de restaurantes Shake Shack, que no es patrocinador oficial del torneo, redujo su previsión de ventas comparables trimestrales al excluir cualquier impacto positivo esperado del Mundial.

“Estamos observando que el número de turistas se ha desacelerado durante las últimas tres o cuatro semanas, especialmente en algunas de las grandes ciudades donde operamos”, dijo el director ejecutivo Rob Lynch durante una conferencia con inversionistas el 4 de junio. La compañía había proyectado previamente que el torneo impulsaría el tráfico en sus establecimientos.

Según la encuesta, casi el 60% de los participantes dijo que su hogar no gastará dinero en el Mundial, ya sea en entradas, eventos para ver los partidos fuera de casa o productos vinculados al torneo.