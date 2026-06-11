Cartel con temporizador de cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA en The Shops at Columbus Circle en Nueva York. Fotógrafo: Adam Gray/Bloomberg
Cartel con temporizador de cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA en The Shops at Columbus Circle en Nueva York. Fotógrafo: Adam Gray/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El Mundial suele ser descrito como el evento más grande del planeta. Pero ese no parece ser el caso en Estados Unidos, incluso cuando el país alberga partidos por primera vez en tres décadas.

TE PUEDE INTERESAR

México y su partido aparte en el Mundial más allá de la violencia narco
Los drones no autorizados, la mayor preocupación de seguridad del Mundial 2026
Mundial 2026: empresas podrían recibir multas de hasta S/ 3.8 millones por uso indebido del torneo
Gobierno de Canadá evalúa prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.