El Gobierno de Canadá presentará en las próximas horas un proyecto de ley que busca prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años, una medida que las autoridades consideran prioritaria ante los riesgos que enfrentan los jóvenes en entornos digitales.

La iniciativa, que podría ser presentada este miércoles ante el Parlamento canadiense, forma parte de la denominada Ley de Seguridad Digital, según adelantó este martes el ministro de Identidad y Cultura Canadiense, Marc Miller.

“Es evidente por qué es una prioridad. Los chicos están muriendo” , afirmó Miller ante los medios de comunicación en Ottawa al justificar la propuesta.

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Además de restringir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales, el proyecto contempla la creación de un regulador federal encargado de fijar estándares de seguridad para las plataformas digitales y exigir medidas orientadas a reducir los riesgos para niños y adolescentes, de acuerdo con información difundida por medios locales.

Las plataformas que acrediten el cumplimiento de dichos estándares podrían solicitar excepciones que les permitan admitir usuarios menores de esa edad.

La propuesta legislativa también busca abordar los riesgos vinculados a los chatbots de inteligencia artificial y obligar a las empresas tecnológicas a transparentar los criterios que emplean para alertar a las autoridades cuando detectan usuarios con posibles intenciones de autolesionarse o causar daño a terceros.

El Gobierno de Canadá impulsa una ley que prohibiría el acceso a redes sociales a menores de 16 años como parte de una estrategia de protección digital. Foto: Freepik.

Preocupación por la seguridad de los menores

La iniciativa surge, en parte, tras la matanza ocurrida en febrero en la localidad de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica. Posteriormente se conoció que las conversaciones mantenidas por el atacante —quien asesinó a ocho personas, entre ellas seis niños— con ChatGPT habían sido identificadas internamente como preocupantes, aunque no fueron reportadas a la Policía.

Ante ello, Miller aseguró que el Ejecutivo adoptará “todas las medidas razonables” para reforzar la protección de los menores en internet.

Por su parte, el ministro de Justicia, Sean Fraser, rechazó los cuestionamientos de quienes consideran que la propuesta podría afectar la libertad de expresión y sostuvo que garantizar la seguridad de los jóvenes no implica renunciar a los derechos fundamentales.

La medida cuenta además con un importante respaldo ciudadano. Una encuesta realizada por el Instituto Angus Reid y publicada en marzo mostró que el 75% de los canadienses respalda una prohibición total de las redes sociales para menores de 16 años, mientras que el 87% apoya al menos restringir determinadas plataformas para ese grupo etario.

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Además, el 94% de los encuestados expresó preocupación por los efectos de las redes sociales en la salud mental de los menores y otro 94% por los riesgos de adicción.

De ser aprobada, Canadá se sumará a una creciente lista de países que han endurecido las restricciones al acceso de los menores a las redes sociales.

Australia fue pionera al implantar en diciembre de 2025 una prohibición para los menores de 16 años. En tanto, países como España, Francia, Dinamarca, Noruega, Polonia, Eslovenia, Turquía y el Reino Unido estudian o han anunciado medidas similares.

Con información de EFE.