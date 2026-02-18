Mark Zuckerberg ha sido citado para declarar este miércoles en un juicio considerado histórico sobre presunta adicción a las redes sociales, que se lleva a cabo en Los Ángeles. Será la primera ocasión en que el fundador de Meta comparezca ante un jurado para responder por el diseño de sus plataformas.

El proceso, que esta semana ingresó a su segunda fase, deriva de una demanda contra Meta y Google en el caso de una joven que atribuye a Instagram y YouTube un impacto negativo en su salud mental debido al carácter adictivo de sus aplicaciones.

Se prevé que Zuckerberg suba al estrado del Tribunal Superior de Los Ángeles en el primero de una serie de litigios emblemáticos contra las redes sociales de Meta. Las demandas sostienen que estas tecnologías pueden generar niveles de dependencia comparables a los de los casinos o los cigarrillos.

La demandante, hoy de 20 años e identificada en la querella civil como K.G.M., acusa a Meta —matriz de Instagram— y a Google, filial de Alphabet y propietaria de YouTube, de haber fomentado una adicción desde su niñez y adolescencia. Según el recurso, ello derivó en depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas.

El diseño de las plataformas bajo escrutinio

La joven habría comenzado a usar estas redes antes de cumplir 10 años. La demanda apunta directamente al diseño de las plataformas, al señalar que están concebidas para captar la atención de los usuarios y promover una relación de dependencia.

“Ella se obsesionó con estas plataformas; su salud mental se deterioró. Su infancia, y por ende su edad adulta, se desviaron de un desarrollo normal”, afirmó Mark Lanier, abogado de KGM, durante el juicio, según información citada por CNN.

Zuckerberg figura entre los ejecutivos tecnológicos convocados a declarar en este proceso, el primero de una serie de casos que buscan que las grandes compañías de redes sociales asuman responsabilidades por los efectos de sus productos.

La empresa Meta, fundada por Mark Zuckerberg, afronta en Los Ángeles un juicio por presunto impacto adictivo de sus redes sociales en menores.

Un caso que podría marcar precedente

El fallo en la demanda presentada por KGM podría influir en la resolución de alrededor de 1,500 procesos similares en Estados Unidos contra empresas del sector.

El juicio está previsto para extenderse por al menos seis semanas.

LEA TAMBIÉN: Meta multiplica inversión en infraestructura para inteligencia artificial

La joven también presentó demandas contra Snapchat y TikTok; sin embargo, ambas compañías alcanzaron acuerdos extrajudiciales el mes pasado, antes del inicio del juicio.

En paralelo, Meta enfrenta otro proceso en Nuevo México, también en su segunda semana. La demanda, interpuesta por el estado, sostiene que las plataformas de la compañía habrían facilitado “un mercado” para depredadores infantiles y no habrían filtrado contenido perjudicial para menores.

Con información de EFE.