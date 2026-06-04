En los últimos años, las empresas han acelerado de manera significativa sus procesos de transformación digital. El teletrabajo, las plataformas colaborativas, el almacenamiento en la nube y el uso creciente de herramientas de inteligencia artificial (IA) han cambiado radicalmente la manera en que las organizaciones operan y gestionan información sensible.

Sin embargo, mientras la tecnología avanza rápidamente, muchas compañías aún mantienen políticas internas insuficientes o desactualizadas para enfrentar los nuevos riesgos asociados a la seguridad de la información. Precisamente ahí surge uno de los principales desafíos corporativos actuales.

La inteligencia artificial, el teletrabajo y las nuevas herramientas colaborativas han ampliado los desafíos de seguridad más allá del ámbito tecnológico. (Fuente: iStock)

De acuerdo con el estudio Global Digital Trust Insights 2026 de PwC, los riesgos cibernéticos continúan siendo una de las principales preocupaciones de los líderes empresariales a nivel global, especialmente debido al crecimiento acelerado de la IA, las tecnologías cloud y la expansión de los canales digitales.

Tradicionalmente, la seguridad de la información era percibida como un tema estrictamente tecnológico. Hoy, el escenario es mucho más complejo. Las filtraciones o usos indebidos de información pueden originarse en situaciones cotidianas: documentos enviados por WhatsApp, uso de correos personales, accesos excesivos a información confidencial, capturas de pantalla, teletrabajo sin controles adecuados o incluso cargas de información corporativa en plataformas públicas de IA.

En otras palabras, el riesgo ya no se encuentra únicamente en un sofisticado ataque informático externo, sino también en las malas prácticas internas, la ausencia de cultura organizacional y la falta de lineamientos claros sobre el manejo de información sensible. Incluso, el informe de PwC advierte que el avance de la IA está ampliando significativamente la superficie de exposición de las organizaciones y generando nuevos desafíos para la gestión de riesgos y el cumplimiento corporativo.

Por ello, resulta fundamental que las empresas revisen y fortalezcan sus políticas internas sobre seguridad de la información y gobernanza digital. Ya no basta con incluir cláusulas genéricas de confidencialidad en los contratos de trabajo. Hoy, las organizaciones necesitan reglas más específicas, dinámicas y alineadas con los nuevos modelos operativos.

Entre las principales medidas que las organizaciones deberían fortalecer se encuentran las políticas de confidencialidad y clasificación de la información, el uso corporativo de herramientas de IA, la gestión de accesos y contraseñas, la utilización de dispositivos personales para fines laborales, el control de accesos a información sensible, la gestión de riesgos asociados a proveedores y los protocolos de desvinculación de trabajadores. Estas herramientas permiten reducir vulnerabilidades, establecer responsabilidades y generar trazabilidad ante incidentes de seguridad.

Particularmente, el uso de IA merece especial atención. Muchas empresas aún no han definido qué información puede ser compartida en estas plataformas, qué validaciones deben realizarse antes de utilizar contenido generado por IA o quién asume la responsabilidad por errores, filtraciones o vulneraciones de confidencialidad. En este contexto, las políticas internas no deben verse únicamente como documentos formales o mecanismos de cumplimiento. Bien diseñadas, constituyen herramientas de prevención, trazabilidad y gestión del riesgo empresarial. En conclusión, la seguridad de la información ya no es un desafío exclusivamente tecnológico. Es una cuestión de gestión, cultura y liderazgo. Las organizaciones que comprendan esta realidad estarán mejor preparadas para enfrentar los riesgos de un entorno cada vez más digital e interconectado.

Percy Alache es socio líder de Servicios Laborales de PwC Perú.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.