Los jugadores estadounidenses celebran el primer gol de su equipo durante un partido del Mundial contra Paraguay en Los Ángeles el 12 de junio.
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Agencia Bloomberg
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Todas las preocupaciones sobre este Mundial, desde el calor extremo hasta los problemas de transporte y los precios récord de las entradas, no lograron empañar los primeros días del torneo.

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