Reportes de incidentes graves hubo pocos. El ambiente positivo también se vio favorecido por el buen desempeño de las tres naciones anfitrionas: México y Estados Unidos ganaron con autoridad, mientras que Canadá consiguió un empate.

“Estamos aquí disfrutando de la emoción de un país con un solo corazón”, dijo Josué Ortega Ramírez , de 44 años, en Ciudad de México, mientras los aficionados inundaban las calles de la capital bajo una lluvia torrencial tras la victoria por 2-0 sobre Sudáfrica el jueves en el partido inaugural del torneo. “Esto es algo que nos emociona a todos, donde no existen clases sociales ni diferencias”.

El buen ambiente se ha extendido incluso a otros deportes. La Tartan Army —la ruidosa afición de Escocia— se reunió en Fenway Park, donde los Red Sox, quedaron envueltos por el sonido de las gaitas y la “Flor de Escocia”.

Pero no todo fue positivo. Hubo numerosos asientos vacíos en el empate de Catar con Suiza, lo que reavivó las preocupaciones de que los elevados precios de las entradas hubieran afectado la demanda. A medida que avanzaba el partido, se vaciaban más espacios en las tribunas. En Guadalajara, donde Corea del Sur venció a República Checa, había amplias secciones vacías en las zonas VIP. En el AT&T Stadium de los Dallas Cowboys, los asientos VIP junto al campo que no se habían vendido fueron ocupados por voluntarios.

Los asistentes hacen fila antes del partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, el 11 de junio.

La amenaza de una aplicación agresiva de las leyes migratorias por parte de las autoridades estadounidenses no ha dejado de acechar el Mundial. María Price ondeaba una gran bandera mexicana durante una fiesta para ver el partido el jueves en el centro de Los Ángeles. Price, originaria de México y ahora ciudadana estadounidense, dijo que la asistencia fue escasa porque muchos mexicoestadounidenses de la zona siguen viviendo con miedo desde la campaña de represión contra los inmigrantes del año pasado por parte de la administración Trump, que desplegó agentes federales respaldados por miles de soldados estadounidenses en la ciudad.

“Otros años esto estaría abarrotado”, dijo Price. “La gente tiene miedo de salir”.

Los problemas migratorios también se han trasladado al terreno de juego. La semana pasada, al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan se le negó la entrada a EE.UU. por motivos de seguridad. A varios integrantes del cuerpo técnico de la selección iraní también se les negaron los visados.

La FIFA afirmó que no interviene en los procesos migratorios del país anfitrión. No siempre ha sido así. En 2023, la FIFA retiró a Indonesia los derechos de organización de la Copa Mundial Sub-20 después de que el gobernador de Bali se negara a recibir a la selección israelí.

Más equipos, más aficionados

Para este Mundial, la FIFA, organizadora del torneo, amplió el número de selecciones de 32 a 48, lo que añadió 40 partidos más. Los críticos sostienen que esta medida diluyó el nivel competitivo del torneo y constituye otro ejemplo del afán de la FIFA por aumentar los ingresos a cualquier costo.

Pero significó mucho para los aficionados de selecciones nacionales que se habían perdido varios Mundiales consecutivos.

Los aficionados llegan al partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 13 de junio.

I Love Paraguay, uno de los pocos restaurantes de Nueva York que sirve comida de este pequeño país sudamericano, se convirtió en un punto de encuentro para la diáspora. Durante el partido del viernes por la noche contra EE.UU., los aficionados abarrotaron las mesas e incluso se sentaron en el suelo para ver el primer Mundial de su selección en 16 años.

“Se me pone la piel de gallina solo por estar aquí”, dijo Mirian Cáceres, una mujer de 60 años que viajó a Nueva York desde su casa en Asunción, la capital de Paraguay, para pasar tres semanas visitando a su hermana y viendo los partidos. No tiene previsto asistir a ningún encuentro porque solo quería estar cerca de la acción. “Vine a verlo de cerca”.

La ausencia de Haití en los Mundiales había sido aún más prolongada, ya que se remontaba a 1974. El equipo superó enormes dificultades, con el país sumido en la disfunción y la violencia. No disputaba un partido como local desde 2021 y rara vez entrenaba junto.

En un barrio de Brooklyn conocido como Little Haiti, los aficionados llenaron restaurantes y bares para ver la derrota por 1-0 de su selección ante Escocia, que tampoco se clasificaba para un Mundial desde 1998. En BunNan, los camareros servían platos de plátanos dulces y pollo jerk en un restaurante repleto.

“Por mucho que seamos un restaurante, somos un centro comunitario”, dijo Nadege Fleurimond, propietaria de BunNan. “Todo gira en torno a la cultura y la gente, así que era obvio que íbamos a organizar una fiesta para ver el partido”.

Llegar a Nueva Jersey

La logística para asistir a los partidos fue uno de los principales temas de debate antes del Mundial. Al final, los aficionados se enfrentaron a los mismos problemas que en cualquier gran evento deportivo. Las filas para abordar los trenes duraron una hora o más antes del partido del sábado entre Haití y Escocia en Foxboro, Massachusetts. En Dallas, los aficionados elogiaron un sistema de autobuses bien organizado.

Un reportero de Bloomberg viajó en tren desde Manhattan hasta el MetLife Stadium de Nueva Jersey para ver el empate de Brasil con Marruecos sin contratiempos, aunque el trayecto le costó US$ 98.

Ayoob Musanovic, recién graduado de la Western Connecticut University y aficionado de Marruecos, dijo que su viaje al partido transcurrió sin problemas. Tomó un tren de Amtrak hasta Manhattan y luego un servicio de enlace de US$ 20 hasta el estadio. Sin embargo, se quejó de haber pagado US$ 1,700 por una entrada.

“Así es el capitalismo”, dijo Musanovic. “Pero ya estamos aquí. Vamos a apoyar a nuestro país”.

Los exorbitantes precios de los boletos para este Mundial generaron dudas sobre el nivel de ocupación de los estadios durante la fase de grupos. Los críticos señalaron que la FIFA fijó precios iniciales demasiado elevados, lo que impulsó aún más las cotizaciones en las plataformas de reventa.

Muchos aficionados se sumaron a las críticas, pero al final estuvieron dispuestos a pagar porque la experiencia significa mucho para ellos.

Los aficionados observan el partido inaugural durante una fiesta para ver el Mundial de 2026 en Los Ángeles el 11 de junio. Fotógrafa: Jill Connelly/Bloomberg

Hyunki Jo, de 26 años, gastó US$ 5,000 en su viaje a México para ver jugar a Corea del Sur. Vestido con la camiseta roja de la selección nacional y ondeando la bandera de su país, reía y se tomaba fotos con aficionados mexicanos. Ambos países mantienen un vínculo inesperado que se remonta a 2018, cuando Corea del Sur sorprendió a Alemania en el Mundial y ayudó a México a avanzar a la fase eliminatoria.

“Al final, no creo que haya sido tan caro”, dijo. “Tenía muchas ganas de venir aquí y estar en un Mundial”.

El viernes, en Toronto, Joshua Mathias y Binoy Dalmeida fueron directamente desde el trabajo hasta el BMO Field. Pero no compraron entradas porque eran demasiado caras. Los amigos, que crecieron en India, se acomodaron bajo la sombra fuera del estadio y siguieron el partido de Canadá por streaming en un teléfono, vestidos con los colores rojo y blanco de la nación anfitriona.

“Pensamos que al menos podíamos venir hasta aquí y sentir el ambiente de un partido del Mundial”, dijo Dalmeida.