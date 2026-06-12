La emoción que despiertan los encuentros de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo congrega a miles de aficionados, sino que también genera nuevas oportunidades económicas para los propietarios de estacionamientos. El aumento del flujo de personas durante los partidos —y de quienes se movilizan para reunirse en viviendas, bares, restaurantes y centros de entretenimiento— está impulsando una mayor demanda de espacios para estacionar, convirtiendo a las cocheras en una alternativa de ingreso cada vez más atractiva.

Según Katherinne Oyarce, CEO de ParkGO, la demanda de estacionamientos podría incrementarse hasta en 30% durante las fechas de los partidos del Mundial . Este comportamiento responde a una tendencia cada vez más frecuente: grupos de amigos, familias y aficionados que optan por reunirse fuera de sus hogares para seguir los encuentros deportivos, muchas veces en zonas donde la disponibilidad de estacionamiento es limitada.

“Durante los eventos deportivos de gran convocatoria observamos un incremento importante en la búsqueda de estacionamientos. Muchas personas se desplazan en auto para reunirse con amigos o familiares y ver los partidos, lo que genera una mayor demanda de espacios para estacionar en distintas zonas de la ciudad”, señaló.

La ejecutiva explicó que este escenario representa una oportunidad para que los propietarios de cocheras obtengan ingresos adicionales aprovechando periodos de alta demanda , tal como ocurre durante conciertos, festividades, campañas comerciales y otros eventos masivos que movilizan a miles de personas.

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Las plataformas digitales permiten a los propietarios alquilar cocheras por horas o días, convirtiendo espacios subutilizados en una fuente adicional de ingresos. Foto: Andina

Una fuente de ingreso complementaria

En este contexto, las plataformas digitales han facilitado que más propietarios puedan rentabilizar espacios que permanecen desocupados durante gran parte del día. Herramientas como ParkGO, acotó, permiten publicar cocheras disponibles, gestionar reservas y recibir pagos de manera sencilla, ampliando el alcance de los propietarios hacia una mayor cantidad de potenciales usuarios.

Además, Oyarce recomendó establecer tarifas competitivas en función de la ubicación y las características del espacio para maximizar los niveles de ocupación durante temporadas de alta demanda , como la que suele generar el fútbol.

La digitalización del sector, anotó la vocera, también ha favorecido la reserva anticipada de estacionamientos, permitiendo a los conductores planificar mejor sus desplazamientos y reducir los inconvenientes asociados a la congestión que suele registrarse durante eventos de gran interés público.

La cabeza de ParkGO añadió que muchas cocheras permanecen vacías durante buena parte de la jornada, pese a que pueden convertirse en una fuente complementaria de ingresos mediante alquileres por horas, días o incluso a través de contratos de mayor duración.

“Muchas personas no son conscientes del potencial económico que tiene una cochera disponible. Hoy existen herramientas tecnológicas que facilitan conectar esos espacios con conductores que necesitan estacionamiento de forma rápida y segura”, concluyó.