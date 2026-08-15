En el último trimestre móvil del año, comprendido en los meses de mayo-junio-julio, la población ocupada de Lima Metropolitana alcanzó los 5 millones 988 mil 700 personas, cifra superior en 7.7% (425 mil 800 personas) respecto al similar periodo del año anterior, informó Gaspar Morán , jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Del total de la población ocupada en Lima Metropolitana, 3 millones 209 mil 500 son hombres (53.6%) y 2 millones 779 mil 200 son mujeres (46.4%). En comparación con igual trimestre móvil de 2025, la población ocupada femenina aumentó en 9.5% (240 mil 600 personas), mientras que la masculina creció en 6.1% (185 mil 200 personas).

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Población ocupada aumentó en todos los grupos de edad

Entre mayo y julio de 2026, la población ocupada creció en todos los grupos de edad. El mayor incremento se registró entre las personas de 45 y más años, cuya ocupación aumentó en 12.9% (285 mil 500 personas). Le siguieron los jóvenes de 14 a 24 años, con un crecimiento de 5.5% (34 mil 500 personas), y la población de 25 a 44 años, que aumentó en 3.9% (105 mil 900 personas).

Empleo de personas con educación superior universitaria aumentó 17.1%

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Según nivel educativo, la población ocupada con educación superior universitaria registró el mayor crecimiento, con un aumento de 17.1% (291 mil personas) frente a similar periodo de 2025. Asimismo, se incrementó la ocupación entre quienes cuentan con educación superior no universitaria en 8.6% (103 mil 200 personas) y entre quienes alcanzaron educación secundaria en 2.9% (65 mil 900 personas).

En contraste, la población ocupada con educación primaria o menor nivel disminuyó en 8.9% (-34 mil 300 personas).

Construcción y Servicios lideraron el crecimiento del empleo

Por ramas de actividad económica, la población ocupada en Lima Metropolitana aumentó principalmente en Construcción, con un crecimiento de 9.5% (37 mil personas), y Servicios, con 8.0% (248 mil 900 personas).

También se registraron incrementos en Comercio, de 7.0% (87 mil 300 personas), y Manufactura, de 4.5% (33 mil 500 personas).

Por tamaño de empresa, la ocupación aumentó en 13.3% (210 mil 100 personas) en las empresas de 51 y más trabajadores; en 13.0% (86 mil 900 personas) en los establecimientos de 11 a 50 trabajadores; y en 3.9% (128 mil 800 personas) en las unidades económicas de 1 a 10 trabajadores.

Tasa de desempleo de Lima Metropolitana fue de 4.7%

En el trimestre móvil mayo-junio-julio de 2026, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 4.7%, equivalente a 294 mil 100 personas que buscaron activamente un empleo.

Esta tasa fue inferior en 1.4 puntos porcentuales a la registrada en similar trimestre móvil del año anterior, cuando alcanzó el 6.1%. De acuerdo con el INEI, se trata de la tasa de desempleo más baja registrada históricamente por la Encuesta.

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Empleo adecuado aumentó 7.7%

La población con empleo adecuado en Lima Metropolitana alcanzó los 3 millones 907 mil 200 personas, cantidad que representa un incremento de 7,7% (278 mil 100 personas) respecto a similar trimestre de 2025.

Por su parte, la población subempleada aumentó en 7,6% (147 mil 800 personas). Dentro de este grupo, el subempleo por insuficiencia de horas de trabajo creció en 0,7% (2 mil 300 personas), mientras que el subempleo por ingresos aumentó en 9,2% (145 mil 500 personas).

Ingreso promedio mensual aumentó 4.6%

El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de la actividad principal en Lima Metropolitana se situó en 2 mil 312,6 soles durante el trimestre mayo-junio-julio de 2026. Este monto significó un incremento de 4.6% (101 soles) respecto a similar periodo del año anterior.

El ingreso promedio de los hombres alcanzó 2 mil 606,2 soles, con un aumento de 3.4% (85,5 soles), mientras que el de las mujeres se ubicó en 1 mil 968,2 soles, registrando un crecimiento de 7.2% (131,5 soles).

Por grupos de edad, el mayor incremento del ingreso promedio se observó entre las personas de 14 a 24 años, con un crecimiento de 10.8% (134,4 soles). Le siguieron quienes tienen entre 25 y 44 años, con 5.8% (132,7 soles), y las personas de 45 y más años, con 2.1% (50,1 soles).

Según nivel educativo, el ingreso promedio aumentó principalmente entre quienes cuentan con educación superior no universitaria, con un crecimiento de 9.1% (172,6 soles). También se incrementó entre quienes tienen educación primaria o menor nivel, en 6.1% (71,5 soles), y educación secundaria, en 4.8% (75,9 soles). En cambio, disminuyó en 1.9% (-65,4 soles) entre la población con educación superior universitaria.

Población ocupada en Lima Metropolitana creció 7.7% y alcanzó a 6 millones de personas. Foto: INEI

Por ramas de actividad, el ingreso promedio de los trabajadores de Comercio aumentó en 12.2% (207,5 soles), seguido de Construcción, con 9.4% (231 soles), y Servicios, con 4.7% (109,4 soles). En Manufactura, el ingreso se redujo en 6,5% (144.6 soles).

El mayor ingreso promedio mensual se registró en Construcción, con 2 mil 695,5 soles, mientras que el menor correspondió a Comercio, con 1 mil 915 soles.

Lima Metropolitana se ubicó entre las ciudades con mayor crecimiento del empleo

De acuerdo al informe técnico Perú: Comportamiento de los Indicadores del Mercado Laboral a nivel Nacional y en 28 Ciudades, elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) informó que Lima Metropolitana se enmarcan en un escenario de crecimiento del empleo a nivel nacional.

En el segundo trimestre de 2026, la población ocupada del país alcanzó los 17 millones 782 mil personas, cifra superior en 1.8% (315 mil 900 personas) respecto a similar trimestre de 2025.

A nivel nacional, la población ocupada masculina aumentó en 1.8% (174 mil 300 personas) y la femenina en 1.8% (141 mil 600 personas). Asimismo, la tasa de desempleo nacional se ubicó en 4.2%, menor en 1.7 puntos porcentuales frente al 5.9% registrado en igual trimestre del año anterior.

Por las actividad, Construcción lideró el crecimiento del empleo a nivel nacional, con un aumento de 12.2% (133 mil 300 personas), seguida de Servicios, con 4.3% (318 mil 600 personas), Manufactura, con 1.4% (20 mil 400 personas), y Comercio, con 0.2% (6 mil 500 personas). En contraste, el sector primario, que comprende Agricultura, Pesca y Minería, registró una disminución de 3.9% (-162 mil 900 personas).

Asimismo, entre julio de 2025 y junio de 2026, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo a nivel nacional fue de 1 mil 966,3 soles, monto superior en 8.9% (160,6 soles) al registrado en el periodo julio de 2024-junio de 2025.

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En el segundo trimestre de 2026, la población ocupada aumentó en 17 ciudades del país, destacando Arequipa (8.9%), Huaraz (7.7%) y Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao (7.5%), además de Bagua Grande (6.8%) y Puerto Maldonado (5.8%).

De esta manera, los resultados de la EPEN muestran un mayor dinamismo del mercado laboral de Lima Metropolitana, donde el empleo creció 7.7% en el trimestre móvil mayo-junio-julio de 2026, acompañado de una reducción de la tasa de desempleo y un incremento del empleo adecuado y del ingreso promedio mensual proveniente del trabajo.