Exportaciones. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, informó hoy que las facultades legislativas que solicitará el Poder Ejecutivo al Congreso de la República, incluirán una norma que prohibirá tratos con empresas que realizan trabajo forzoso, con el fin de que no se afecten las exportaciones peruanas ante decisiones como la tomada por el Gobierno de Estados Unidos.

El Gobierno de Estados Unidos anunció la acción final de las investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 de Estados Unidos respecto de países que no cuentan con prohibiciones o prohibiciones efectivas a la importación de bienes producidos total o parcialmente con trabajo forzoso.

“Es un tema muy sensible que tiene que negociarse al más alto nivel. Pero se van a pedir facultades para incluir una norma que prohíba directamente la compra de productos de trabajo forzoso, esto irá en el paquete”, apuntó Rogers Valencia.

, agregó en declaraciones a RPP.

Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo. (Foto: USI)
Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo. (Foto: USI)

Altos costos logísticos

De otro lado, el ministro consideró que para ser más competitivos en el comercio exterior se debe mejorar la logística, considerando que estos costos son altos en nuestro país.

“Perú, desafortunadamente, tiene un costo muy elevado en términos logísticos porque se trasladan los productos del norte o sur del país hacia el puerto del Callao. Por lo tanto, debemos disminuir los costos logísticos para ser más competitivos, no sólo frente al arancel de Estados Unidos, sino también ante todos los mercados”, explicó.

Turismo

“Tenemos que ordenar Machu Picchu, el tema está en proceso, pero el mensaje al mundo tiene que ser tú puedes llegar a Machu Picchu y vas a poderlo visitar”, afirmó.

“Son los medios de transporte los que hacen posible el turismo, entonces hay que trabajar en la apertura de aeropuertos como el de Iquitos para que puedan recibir vuelos internacionales”, añadió.

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