Las exportaciones de productos nostálgicos peruanos continúan ganando espacio en los mercados internacionales. Entre enero y mayo de 2026, la Inca Kola y el tradicional turrón destacaron como los principales impulsores del segmento, al registrar un crecimiento en sus envíos y consolidar su presencia tanto entre la comunidad peruana residente en el exterior como entre nuevos consumidores extranjeros.

La Inca Kola alcanzó exportaciones por US$ 8.49 millones durante el periodo analizado, lo que representó un incremento de 13,2% frente al mismo lapso de 2025. En volumen, los despachos superaron los 14.3 millones de litros, equivalente a un crecimiento de 2,9%, según cifras del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima.

Chile se mantuvo como el principal destino de la bebida peruana al concentrar exportaciones por US$ 5.2 millones y más de 11.8 millones de litros, volumen que representó el 82% de todos los envíos realizados. No obstante, el dinamismo también se reflejó en otros mercados, impulsando la diversificación de sus destinos internacionales.

Chile se mantuvo como el principal destino de Inca Kola, al concentrar el 82% del volumen total exportado. (Fuente: iStock)

Entre ellos destacó Países Bajos, cuyas importaciones de Inca Kola crecieron 560,14% respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de US$ 143,000 a US$ 946,000. En tanto, Estados Unidos incrementó sus compras en 67,62% en valor FOB y 114,5% en volumen, favorecido por la demanda del mercado nostálgico y el interés de nuevos consumidores.

Para el Idexcam, estos resultados reflejan que la bebida peruana viene ampliando su alcance más allá de la comunidad peruana residente en el exterior. Su incorporación a cadenas internacionales y el creciente reconocimiento de la gastronomía peruana han contribuido a fortalecer su posicionamiento, especialmente en mercados europeos.

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Exportaciones de turrón también crecieron

El turrón también registró un desempeño sobresaliente al convertirse en el producto de mayor crecimiento dentro de esta categoría. Entre enero y mayo, sus exportaciones aumentaron 44,7% en valor y 36,3% en volumen, impulsadas por una estrategia comercial orientada a extender su consumo durante todo el año.

De acuerdo con el Idexcam, esta estrategia permitió fortalecer la presencia del tradicional dulce peruano en cadenas de retail de Estados Unidos y reducir su dependencia de la campaña del Mes Morado, periodo en el que históricamente concentraba la mayor parte de su demanda internacional.

La estrategia para ampliar la venta del turrón durante todo el año permitió reducir su dependencia de la campaña del Mes Morado. (Foto: Andina)

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Otro productos nostálgicos dinamizaron las exportaciones

Dentro del segmento de productos nostálgicos, el chocolate Sublime también reportó un resultado favorable, con un incremento de 1,6% en el valor exportado, pese a registrar una ligera disminución en volumen debido al mayor precio internacional del cacao. En contraste, los panetones redujeron sus envíos en 33,2%, mientras que la cerveza de malta retrocedió 0,7%, afectada por mayores costos logísticos y una menor demanda desde Chile.

El Idexcam señaló que el desempeño de estos productos evidencia una nueva etapa para las exportaciones peruanas de alimentos con valor cultural. El desafío, sostuvo, ya no consiste únicamente en abastecer a la comunidad peruana en el exterior, sino en consolidar la presencia de estos productos entre consumidores internacionales atraídos por la gastronomía y la oferta alimentaria del país.

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