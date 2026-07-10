El Mincetur adjudicó la actualización del estudio que determinará la capacidad de carga de la llaqta de Machu Picchu. Foto: Andina.
El Mincetur adjudicó la actualización del estudio que determinará la capacidad de carga de la llaqta de Machu Picchu. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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El adjudicó el contrato para actualizar el estudio de capacidad de carga de la llaqta de , un análisis que permitirá establecer, sobre la base de criterios técnicos y científicos, el número de visitantes que puede recibir el principal atractivo turístico del país.

El anuncio fue realizado por el titular del sector, Berthin Enrique Gómez Vela, durante la presentación de la Marca Perú en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, en . El ministro precisó que el proceso de selección ya concluyó y que la suscripción del contrato con la empresa ganadora se concretará durante la segunda quincena de julio.

Según detalló, el estudio requerirá una inversión cercana a los S/ 3 millones y tendrá un plazo de ejecución de 190 días calendario. Con ello, se busca contar con información técnica que permita definir la capacidad real de visitantes de la ciudadela inca, garantizando su conservación y una gestión sostenible del flujo turístico.

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“Con una inversión de casi 3 millones de soles en 190 días calendario podremos contar con información clara sobre la cantidad real de visitantes que podrá recibir la llaqta de Machu Picchu”, sostuvo Gómez Vela.

El ministro añadió que la actualización del estudio permitirá conocer con precisión el aforo que puede soportar el monumento arqueológico sin afectar su preservación.

En otro momento, destacó que Cusco continúa consolidándose como uno de los principales destinos turísticos del mundo y aseguró que el Mincetur trabaja de manera coordinada con las autoridades y los actores del sector para mejorar la experiencia de los visitantes nacionales y extranjeros.

El Mincetur adjudicó la actualización del estudio que determinará la capacidad de carga de la llaqta de Machu Picchu. Foto: GEC.
El Mincetur adjudicó la actualización del estudio que determinará la capacidad de carga de la llaqta de Machu Picchu. Foto: GEC.

Durante la actividad también se presentó la Marca Perú en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Gómez Vela señaló que este terminal movilizó 4.8 millones de pasajeros durante el 2025, convirtiéndose en un espacio estratégico para promocionar la diversidad cultural, gastronómica, turística y productiva del país.

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Asimismo, indicó que el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria y de la conectividad contribuye no solo al traslado de pasajeros, sino también al impulso del turismo, el comercio y el desarrollo económico de las regiones.

Finalmente, informó que el proceso de transferencia de gestión en el ya se inició formalmente, tras la instalación de las comisiones de transferencia de las administraciones saliente y entrante, con el objetivo de garantizar un proceso eficiente y transparente.

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