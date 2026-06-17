A partir de este viernes 19 de junio la Ciudadela Inca de Machu Picchu, principal destino turístico de Perú, amplirá su aforo de ingreso a 5,600 visitas por día, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 285-2025-MC. Ello por el inicio de la temporada alta del turismo en este atractivo.

Maritza Rosa Candia, directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDCC), confirmó a la Agencia Andina, que hasta el jueves 18 de este accederán a Machu Picchu 4,600 personas, como lo venían haciendo; sin embargo, ante la masiva afluencia de visitantes, se dará el incremento.

Desde mayo último Machu Picchu mostró una masiva afluencia de turistas y dejaba atrás la “temporada baja del turismo”. Los visitantes acceden por las rutas férreas Ollantaytambo-Machu Picchu Pueblo, Santa teresa-Hidroeléctrica (ruta amazónica) y el Camino Inca Ollantaytambo-Ciudadela Inca.

Actualmente se puede adquirir 3,600 boletos vía virtual y los otros mil en el local del Ministerio de Cultura de la ciudad de Machu Picchu Pueblo.

Actualmente se puede adquirir 3,600 boletos vía virtual y los otros mil en el local del Ministerio de Cultura de la ciudad de Machu Picchu Pueblo. (Foto: Andina)

Como se sabe se generan largas colas y malestar por adquirir un ticket o un pase, que recién al día siguiente le permite comprar el boleto e ingresar a la maravilla, aquellos que deciden comprarlo de manera presencial.

Candia afirmó que no se eliminará la venta de los mil boletos presenciales, pero habrá orden. “Estamos presentando una propuesta que sea sostenible y para que sea ordenada la visita a nuestro patrimonio. Todavía no quiero adelantarme, está en proceso de socialización”, enfatizó.