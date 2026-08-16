Una delegación de Hamás se reunió este domingo en Egipto con el enviado de Estados Unidos y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, quien intenta impulsar un plan de paz para Gaza.

El encuentro se produjo en momentos en que Washington intenta suavizar las divergencias entre Israel y Hamás sobre la implementación del plan de paz impulsado por Trump.

Hamás dio su visto bueno a finales de julio a una hoja de ruta estadounidense, destinada a poner en marcha la segunda fase del plan, que prevé el desarme del movimiento islamista y la retirada israelí del territorio palestino.

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Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el texto exigiendo un “verdadero” desarme de Hamás.

Según fuentes que pidieron mantenerse en el anonimato, Kushner y miembros de la delegación de Hamás se reunieron este domingo en Egipto, un encuentro del que también habían dado cuenta fuentes del movimiento islamista.

Una columna de humo se eleva durante un ataque de Israel contra una zona industrial en la ciudad de Gaza el 12 de julio de 2026. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP).

Insiste con desarme total

Durante la reunión, Hamás reafirmó su compromiso con el plan de paz, según las fuentes.

Por su parte, Kushner insistió en un desarme total del movimiento palestino y en que éste no tenga ningún papel en el futuro gobierno de Gaza, agregaron.

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El movimiento islamista palestino, que gobierna Gaza desde 2007, anunció en julio la disolución de su administración civil y su intención de transferir sus responsabilidades al Comité Nacional para la Administración de Gaza, un órgano creado por la “Junta de Paz” y compuesto por tecnócratas palestinos, que deberán garantizar la transición en el territorio.

Previamente, Kushner se había reunido con mediadores de Egipto, Catar y Turquía, y también con Nickolay Mladenov, alto representante para Gaza de la “Junta de Paz” lanzada por Trump y creada para la implementación del acuerdo, informó el gobierno egipcio.

Israel mantiene bombardeos

Kushner también se reunió con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi; al tiempo que el jefe de Hamás, Jalil al Hayya, se citó por su parte con el jefe de los servicios de inteligencia egipcios, Hassan Rashad.

Durante años, Estados Unidos se negó a mantener contactos con Hamás, al que clasificó como organización terrorista y que encabezó el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel, que desencadenó la guerra de Gaza.

Pero el gobierno de Trump se ha mostrado cada vez más dispuesto a mantener contactos directos con la esperanza de poner fin a la devastadora guerra, negociando el acuerdo de alto el fuego de octubre que permitió la liberación de los rehenes israelíes que quedaban.

Las Fuerzas de Defensa de Israel permanecerán en las zonas de seguridad en Líbano, Siria y Gaza. Foto: AFP

En un comunicado conjunto, ocho países musulmanes, entre ellos Egipto, Catar y Turquía, condenaron el rechazo israelí de la hoja de ruta, considerando que ponía en peligro “los esfuerzos colectivos encaminados a lograr una paz justa y duradera”.

Violan alto al fuego

Hamás e Israel se acusan mutuamente de violar el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 en el territorio palestino, devastado por dos años de guerra.

Israel ha reanudado los ataques aéreos en Gaza y varias personas resultaron heridas este domingo después de que aviones israelíes atacaran una vivienda al oeste de Nuseirat, informó Mahmud Basal, portavoz de la agencia de defensa civil de Gaza.

El ejército israelí afirmó que respondía a una amenaza de militantes de la Yihad Islámica.

Las fuerzas israelíes también abrieron fuego contra varias tiendas de desplazados al oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja, causando varios heridos.

Al menos 1,262 palestinos han muerto por las operaciones israelíes desde que entró en vigor el alto al fuego, el 10 de octubre, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, gobernado por Hamás. Sus datos son considerados fiables por Naciones Unidas.

El ejército israelí ha reportado cinco muertes en sus filas durante el mismo periodo.

Elaborado con información de AFP