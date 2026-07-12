Este domingo Israel lanzó una serie de ataques en distintos puntos de la Franja de Gaza que dejaron al menos cinco muertos, entre ellos una niña de ocho años, de acuerdo con información difundida por hospitales del enclave palestino.

La mayor cantidad de víctimas se registró en el barrio de Sabra, al oeste de la ciudad de Gaza, donde bombardeos consecutivos con drones provocaron la muerte de cuatro personas y dejaron nueve heridos, según los hospitales Shifa y Quds.

Además, una niña de ocho años falleció a causa de las heridas que sufrió por disparos del Ejército israelí en el campamento de refugiados de Al Nur wal Huda, ubicado al este de Bureij, en el centro del enclave.

El Ejército israelí aún no se pronuncia sobre el tiroteo registrado en un campamento de refugiados. (Imagen: EFE)

Las posiciones de las tropas israelíes en Gaza se encuentran muy cerca del campo de refugiados, limitadas por una frontera imaginaria conocida como ‘línea amarilla’, si bien el perímetro posterior a esta demarcación (delimitado a su vez por una segunda línea, la ‘naranja’) es objeto de tiroteos diarios del Ejército de Israel.

Consultado por EFE, el Ejército israelí aún no se ha pronunciado sobre el tiroteo.

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Fuego automático

Fuentes locales categorizaron el ataque como “fuego automático”, en referencia al uso de armas situadas en torretas en el perímetro de la línea amarilla controladas de forma remota o, según algunos medios palestinos, con sistemas de inteligencia artificial. Consultado por EFE en ocasiones previas, el Ejército ha negado el uso de este tipo de armas.

La ofensiva israelí de los últimos casi tres años ha matado a cerca de 21.300 niños en Gaza, según los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

(Con información de la agencia EFE).