El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este martes en un discurso, con ocasión de una ceremonia en el asentamiento de Beit El (Cisjordania ocupada) que Israel nunca se retirará de toda la Franja de Gaza.

«Cuando llegue el momento, estableceremos puestos de avanzada de Nahal (Infantería) en el norte de Gaza en lugar de los asentamientos que fueron desmantelados», dijo el ministro, según recoge el diario israelí Ynet.

«Lo haremos de la manera correcta, en el momento oportuno. Algunos protestan, pero nosotros somos ministros», añadió Katz, según el mismo medio.

Israel sigue atacando Gaza

La segunda fase del acuerdo de paz en Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, recoge la retirada total de las tropas israelíes, además del desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.

Uno de los principales impedimentos que pone Israel para su implementación es que todavía le falta recibir el cuerpo del último rehén israelí en poder de Hamás.

La primera etapa del acuerdo, que entró en vigor el 10 de este octubre, incluía el cese de las hostilidades, además de la liberación de todos los rehenes, y de los prisioneros palestinos, en el lado israelí.

Israel también debía permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza.

Sin embargo, los ataques israelíes no han cesado por completo, y sus drones siguen sobrevolando Gaza mientras sus tropas disparan a quienes considera que se acercan demasiado.

Más de 70,000 gazatíes muertos

El balance de muertos en la Franja de Gaza supera los 70,000, mientras que los heridos ascienden a más de 171,000 desde el 7 de octubre de 2023, según cifras del Ministerio de Sanidad gazatí.

Ese día comenzó la actual ofensiva de Israel, tras el ataque de Hamás, en el que se calcula que murieron más de 1,200 personas.

Durante el evento en Beit El, medios israelíes han informado de que Katz abordó además la decisión del Gobierno, tomada este lunes, de cerrar la emisora ​​de radio ‘Galei Tzahal’, la emisora operada por el Ejército, a la que acusa de haber tomado un cariz político.

«He ordenado que los soldados de la emisora ​​se asignen a funciones de combate o de apoyo en combate. Nos faltan soldados; las vacaciones han terminado», declaró el ministro de Defensa sobre una decisión que ha generado fuertes críticas tanto en el Ejército como entre la oposición.