La organización Amnistía Internacional denunció que “el genocidio de Israel no ha terminado” en Gaza, debido a que la población palestina sigue sufriendo bombardeos, permanece encerrada en menos de la mitad del territorio y carece de ayuda humanitaria y servicios esenciales.

Mediante un informe basado en testimonios de residentes, personal médico y trabajadores humanitarios, la ONG analizó la situación desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre y concluyó que, debido a que los gazatíes siguen en condiciones precarias, “el genocidio de Israel no ha terminado”, informó su secretaria general, Agnès Callamard.

“Hasta ahora, no hay nada que indique que Israel esté tomando medidas serias para revertir el impacto mortal de sus crímenes ni indicio alguno de que haya cambiado de intención”, añadió.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 350 palestinos han muerto y casi 900 han resultado heridos debido a ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego.

El informe de Amnistía recordó que el Ejército israelí controla entre el 54% y el 58% de Gaza, lo que impide que gran parte de la población vuelva a sus hogares.

Además, denunció que 93 palestinos han sido asesinados al intentar cruzar la denominada “línea amarilla” para regresar a sus casas.

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), citada por organización, entre el 10 de octubre y el 13 de noviembre las autoridades israelíes bloquearon la entrada a Gaza de más de 6480 toneladas de ayuda humanitaria.

Elaborado con información de AFP.