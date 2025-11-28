Palestinos transportan el cadáver de una persona fallecida en los ataques aéreos israelíes, en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, el 23 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Palestinos transportan el cadáver de una persona fallecida en los ataques aéreos israelíes, en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza, el 23 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, debido a que la población palestina sigue sufriendo bombardeos, permanece encerrada en menos de la mitad del territorio y carece de ayuda humanitaria y servicios esenciales.

Mediante un informe basado en testimonios de residentes, personal médico y trabajadores humanitarios, , “el genocidio de Israel no ha terminado”, informó su secretaria general, Agnès Callamard.

“Hasta ahora, no hay nada que indique que Israel esté tomando medidas serias para revertir el impacto mortal de sus crímenes ni indicio alguno de que haya cambiado de intención”, añadió.

Según el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 350 palestinos han muerto y casi 900 han resultado heridos debido a ataques israelíes desde el inicio del alto el fuego.

, lo que impide que gran parte de la población vuelva a sus hogares.

Además, denunció que 93 palestinos han sido asesinados al intentar cruzar la denominada “línea amarilla” para regresar a sus casas.

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), citada por organización,

Elaborado con información de AFP.

Palestinos sentados sobre las ruinas de sus hogares destruidos en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 24 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD
Palestinos sentados sobre las ruinas de sus hogares destruidos en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 24 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/HAITHAM IMAD

