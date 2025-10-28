El 25 de octubre de 2025, varias personas participan en una manifestación en la plaza Hostage Square, en la ciudad costera israelí de Tel Aviv, para pedir la liberación de todos los cuerpos de los rehenes retenidos en Gaza por Hamás. Foto: Jack GUEZ / AFP
acusó el martes al movimiento islamista palestino Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego vigente en la , después de que el grupo devolviera los restos de un rehén cuyo cuerpo, en parte, ya había sido recuperado por el ejército israelí.

Una portavoz del Gobierno israelí advirtió este martes de que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, tomará medidas tras la entrega errónea por parte de Hamás de los restos mortales de un rehén, los cuales según asegura el Ejército fueron falsamente enterrados en un hoyo.

El primer ministro ordenó una reunión en el cuartel general del Ejército con altos oficiales de seguridad para discutir las graves repercusiones que afrontará ahora el grupo terrorista”, dijo en una vídeoconferencia con la prensa la portavoz, Shosh Bedrosian.

Bedrosian no detalló qué podría suceder a continuación, pero aseguró que ninguna medida “queda descartada” en lo que calificó como una nueva violación del alto el fuego ya que, insistió, Hamás es capaz de “localizar y recuperar los restos de nuestros 13 rehenes fallecidos”.

Imágenes grabadas por un dron israelí, según Bedrosian, muestran a milicianos de Hamás depositando los restos de un rehén en un hoyo, antes de alertar al personal de la Cruz Roja del hallazgo del cadáver.

El lunes por la noche el ejército israelí anunció que la Cruz Roja había recibido un féretro con los restos de un rehén retenido en Gaza, tras el anuncio del ala militar de Hamás sobre la devolución del decimosexto cuerpo de un cautivo secuestrado el 7 de octubre.

Tras los análisis de identificación, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu informó el martes que los restos no pertenecían a ninguno de los 13 rehenes cuyos cuerpos Hamás aún debe devolver a Israel según el acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre en el territorio palestino.

Los restos “pertenecían al rehén Ofir Tzarfati”, precisó el comunicado, indicando que una parte de su cuerpo ya había sido recuperada “durante una operación militar hace unos dos años”.

Tzarfati, de 27 años, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 en el festival de música Nova, durante el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel que desencadenó la guerra en Gaza.

Se trata de una violación flagrante del acuerdo de tregua”, denunció la oficina de Netanyahu, refiriéndose al pacto negociado bajo el auspicio del presidente estadounidense Donald Trump, y anunció una reunión de seguridad para discutir “las medidas que Israel adoptará en respuesta a estas violaciones”.

Vehículos que transportaban los cuerpos de cuatro rehenes entregados por Hamás tras un acuerdo de alto el fuego con Israel, llegaron al Centro Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv el 15 de octubre de 2025. (Foto de AHMAD GHARABLI / AFP).

Según el acuerdo, Hamás debía entregar el 13 de octubre los cuerpos de los 28 cautivos que aún mantiene, pero solo devolvió 15. El grupo liberó a los 20 rehenes vivos que seguían retenidos desde el 7 de octubre, mientras que Israel excarceló a unos 2,000 prisioneros palestinos.

Antes del anuncio israelí, el portavoz de Hamás, Hazem Qassem, dijo a la AFP que su movimiento estaba “decidido a entregar los cuerpos tan pronto como sean localizados”, advirtiendo que, en un territorio devastado por dos años de combates, recuperarlos es “complejo y difícil”.

La Cruz Roja y un equipo egipcio participan en las labores de búsqueda de cuerpos.

El Foro de Familias, principal asociación israelí que milita por el retorno de los rehenes, instó al gobierno a “actuar con firmeza” frente a Hamás por sus “violaciones” del acuerdo de tregua.

Según el Foro parte de los restos de Tzarfati fueron repatriados a finales de 2023 y otros en marzo de 2024, antes de ser enterrados en Israel.

Es la tercera vez que tenemos que abrir la tumba de Ofir y volver a enterrarlo”, lamentaron sus familiares en un comunicado difundido por el Foro.

Elaborado con información de AFP y EFE

