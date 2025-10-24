Hossam Bradan, miembro del buró político de la organización islamista Hamás, reiteró en las últimas horas la voluntad y «la seriedad» del grupo para «implementar el acuerdo de alto el fuego hasta el final» en la Franja de Gaza.

«Como palestinos, estamos procediendo con total seriedad y credibilidad para implementar el acuerdo hasta el final, valorando el papel de Egipto y los mediadores en la consolidación del alto el fuego y la protección de los intereses de nuestro pueblo», dijo Bradan en una entrevista con un canal de noticias de El Cairo.

La delegación de líderes de Hamás llegó el pasado domingo a El Cairo para abordar con mediadores, facciones y fuerzas palestinas el acuerdo impulsado por Estados Unidos.

Ese encuentro tuvo lugar después de que Israel rompiera aquella jornada el alto el fuego tras acusar, sin pruebas, a la milicia de haber matado a dos soldados israelíes y bombardeara de norte a sur la Franja matando a cerca de 50 gazatíes, según cifras de Sanidad.

«Lo que distingue a esta ronda es la participación de un gran número de importantes facciones palestinas, bajo el continuo patrocinio egipcio de los esfuerzos de reconciliación y diálogo nacional», agregó.

Bradan, además, aseguró que todas las facciones palestinas «coincidieron en una visión unificada para implementar el acuerdo de una manera que beneficie los intereses del pueblo palestino, especialmente en la Franja de Gaza».

Consenso nacional palestino

«Les aseguro a todos que existe un consenso nacional palestino que abarca todos los expedientes y asuntos que se están discutiendo y debatiendo», añadió.

También quiso dejar claro que están «interesados ​​en garantizar que no haya absolutamente ninguna razón para que la situación vuelva a ser como antes», tras más de dos años de bombardeos israelíes que han dejado una Gaza devastada y más de 68,000 palestinos asesinados.

Estos encuentros que ha mantenido Hamás en El Cairo han tenido también como «objetivo delinear los pasos prácticos para la siguiente fase», en referente a la fase número dos de este acuerdo que contiene los asuntos más peliagudos como son el desarme del grupo, la reconstrucción y el futuro gobierno de Gaza, sin que hayan dado más detalles.

Un joven palestino fallece

Un joven palestino murió a causa de las heridas de bala que sufrió la víspera durante una incursión del Ejército israelí en el campo de refugiados de Askar al Yadid, en el este de la ciudad de Nablus, en Cisjordania ocupada.

Extremistas de derecha israelíes bloquean la entrada de ayuda

Además, extremistas de derecha israelíes bloquearon este viernes el ingreso de camiones con ayuda humanitaria destinada a la población hambrienta de Gaza, cerca del paso fronterizo de Kerem Shalom, donde se registraron incidentes que dejaron al menos dos detenidos, informaron medios locales.