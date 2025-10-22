El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (d) y el vicepresidente de EE.UU. J.D. Vance, este 22 de octubre en Jerusalén. (Foto: EFE)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (d) y el vicepresidente de EE.UU. J.D. Vance, este 22 de octubre en Jerusalén. (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reiteró este miércoles en Jerusalén

«Tenemos un reto muy difícil por delante que es desarmar a Hamás y reconstruir Gaza; mejorar las vidas de la gente en Gaza pero también asegurar que Hamás ya no suponga una amenaza para nuestros amigos en Israel», aseguró Vance tras el encuentro, según un comunicado difundido por la oficina de Netanyahu.

añadió sobre una visita que busca supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza.

LEA TAMBIÉN: Trump señala que “no hay un plazo” para el desarme de Hamás en Gaza

Vance se reune con Netanyahu en Jerusalén

Vance aterrizó este martes en Israel para una visita de dos días, la primera al país desde su nombramiento, y acudió junto con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, a un nuevo Centro de Coordinación Civil y Militar ubicado en una ciudad cercana a la Gaza.

El primer ministro israelí agradeció la visita de Vance y aseguró estar impresionado por «su solidaridad» con la causa común entre Israel y Estados Unidos, sin precisar más detalles.

Netanyahu dijo haber trabajado durante años con distintas administraciones estadounidenses, pero destacó que con ninguna como la actual, regida por Donald Trump.

«Esta es una alianza que nunca antes ha habido. Esto incluye a un círculo cercano en los lados israelí y americano. Trump sabe a quién elige para formar parte de ese círculo».

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.