El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reiteró este miércoles en Jerusalén el compromiso de Estados Unidos con el desarme del grupo islamista Hamás y con la reconstrucción de Gaza, tras mantener una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

«Tenemos un reto muy difícil por delante que es desarmar a Hamás y reconstruir Gaza; mejorar las vidas de la gente en Gaza pero también asegurar que Hamás ya no suponga una amenaza para nuestros amigos en Israel», aseguró Vance tras el encuentro, según un comunicado difundido por la oficina de Netanyahu.

«Pero es algo con lo que estamos comprometidos en la Administración (del presidente de EE.UU., Donald) Trump», añadió sobre una visita que busca supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza.

Vance se reune con Netanyahu en Jerusalén

Vance aterrizó este martes en Israel para una visita de dos días, la primera al país desde su nombramiento, y acudió junto con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, a un nuevo Centro de Coordinación Civil y Militar ubicado en una ciudad cercana a la Gaza.

El primer ministro israelí agradeció la visita de Vance y aseguró estar impresionado por «su solidaridad» con la causa común entre Israel y Estados Unidos, sin precisar más detalles.

Netanyahu dijo haber trabajado durante años con distintas administraciones estadounidenses, pero destacó que con ninguna como la actual, regida por Donald Trump.

«Esta es una alianza que nunca antes ha habido. Esto incluye a un círculo cercano en los lados israelí y americano. Trump sabe a quién elige para formar parte de ese círculo».