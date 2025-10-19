“No es un plazo fijo, pero es un plazo que tengo en mente", señaló Trump sobre el desarme de Hamás en Gaza. (Eyad BABA / AFP)
"No es un plazo fijo, pero es un plazo que tengo en mente", señaló Trump sobre el desarme de Hamás en Gaza.
Redacción Gestión
Redacción Gestión

(EFE) que no hay un plazo para que se concrete el desarme de Hamás. La declaración se dio pese a que .

“No es un plazo fijo, pero es un plazo que tengo en mente, y si en algún momento no hacen lo que se supone que deben hacer, tendremos que hacerlo por ellos”, dijo Trump para Fox News.

No obstante, .

Los comentarios de Trump se producen en un momento cuando Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego firmado el pasado 9 de octubre con la mediación de Estados Unidos, entre otros países.

Se reporta que, al menos, 20 personas murieron este domingo en en distintas zonas de la Franja de Gaza en el último de estos incumplimientos, tras los supuestos enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes de esta mañana, según fuentes palestinas.

¿Qué se sabe del nuevo plan de paz de Trump sobre Gaza?

Además, el Departamento de Estado estadounidense advirtió ayer que Hamás planeaba “una violación inminente” de la tregua, que implicaría un ataque en suelo palestino.

¿Qué se acordó entre Hamás e Israel?

El acuerdo del alto el fuego establece la retirada progresiva del Ejército israelí de la Franja de Gaza, así como la liberación de todos los rehenes tomados por Hamás y los prisioneros, y la entrada de ayuda humanitaria a la Franja.

También, implica la destrucción de la infraestructura militar y armas ofensivas de Hamás, y la futura designación de un nuevo Gobierno sin la participación de Hamás.

Al menos, 67,000 personas han muerto durante los más de dos años de bombardeos israelíes en Gaza. Esta ofensiva se dio como respuesta de Israel al ataque perpetrado por en Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1,200 personas y 250 terminaron secuestradas.

Elaborado con información de EFE.

¿Qué es la “línea amarilla” que establece la primera fase de la retirada de Israel en Gaza?

