El ejército israelí bombardeó nuevamente la Franja de Gaza este sábado y afirmó que los tres cuerpos recibidos el viernes no corresponden a rehenes capturados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Una fuente de seguridad en Gaza informó de disparos y ataques aéreos cerca de Jan Yunis, pese al frágil alto el fuego vigente desde el 10 de octubre mediante un acuerdo impulsado por Estados Unidos.

Israel ya ha lanzado bombardeos masivos en dos ocasiones, alegando violaciones del cese el fuego por parte de Hamás. Los ataques del 19 de octubre dejaron 45 muertos y los del martes, 104, según fuentes palestinas.

La tregua establece la devolución de todos los rehenes a Israel a cambio de la liberación de presos palestinos. Hamás ya liberó a los últimos 20 rehenes supervivientes y comenzó a entregar los cuerpos de los fallecidos, pero los retrasos han generado tensión con el gobierno israelí.

Hasta ahora, Hamás devolvió 17 de los 28 cadáveres comprometidos. Israel indicó que los tres cuerpos entregados el viernes no pertenecen a los 11 rehenes aún pendientes de repatriación.

Las Brigadas Ezedin al Qasam señalaron que intentaron entregar primero “muestras” de restos no identificados, pero que las autoridades israelíes exigieron cuerpos completos, lo que llevó a su entrega. En paralelo, continuaron los bombardeos alrededor de Jan Yunis.

Turquía acogerá el lunes una reunión de ministros de Exteriores de países musulmanes en Estambul para respaldar el plan estadounidense para Gaza, que incluye el desarme de Hamás, una autoridad transitoria y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.