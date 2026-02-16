Israel congeló en junio la transferencia de los conocidos como ‘ingresos de liquidación’ a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), una partida que supone unos dos tercios de su presupuesto y que, según ésta, hoy asciende a un acumulado de US$ 4,500 millones, amenazando ya con un colapso económico.

«Tras las acciones de la Autoridad Palestina contra Israel en instituciones internacionales, la cúpula política decidió suspender la transferencia de fondos», dijo el Ministerio de Finanzas de Israel a EFE en un comunicado.

Vinculados por el Protocolo de París (1994), Israel debe enviar a la ANP estos ingresos de liquidación, que incluyen principalmente recaudaciones como el IVA sobre productos extranjeros o israelíes vendidos en los territorios palestinos ocupados; aranceles de importación e impuestos sobre la renta de trabajadores palestinos en Israel.

El déficit de estos ingresos, con interrupciones desde 2019 que se agravaron tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, está empujando a la ANP a un «colapso fiscal total», cuenta a EFE un académico del Instituto de Investigación de Política Económica Palestina (MAS) que prefiere no ser identificado.

Y es que esta parálisis tiene otras implicaciones, más allá de haber dejado total o parcialmente sin sueldo a centenares de funcionarios públicos palestinos.

«Estos ingresos constituyen una fuente de liquidez bancaria, ya que los flujos de caja de la ANP sustentan los depósitos y las transferencias del Gobierno a través del sistema bancario. Los bancos dependen de las transferencias regulares de compensación para obtener liquidez predecible», explicó Bashar Yasin, director general de la Asociación de Bancos en Palestina, a EFE.

Bancos palestinos dejan de admitir depósitos en efectivo

En los territorios palestinos, muchos bancos ya han dejado de aceptar depósitos en efectivo en séqueles ya que la Autoridad Monetaria Palestina, el banco central ‘de facto’, no puede respaldar a las entidades bancarias con sus reservas.

Además, al no contar con moneda propia, los bancos dependen del sistema bancario israelí para procesar pagos y transferencias.

Entidades como el ‘Arab Bank’ o el ‘Bank of Palestine’ utilizan bancos corresponsales israelíes, que son la vía obligatoria para que los séqueles circulen y puedan ser usados. Sin esa intermediación, los depósitos en efectivo no pueden convertirse en pagos.

El Banco de Israel, sin embargo, ha limitado los depósitos de efectivo que los bancos palestinos envían a través de esas entidades israelíes. Como consecuencia, las sucursales en Cisjordania han dejado de aceptar efectivo para no generar obligaciones que no puedan cumplir.

«Otra cuestión es que también han caído los préstamos que recibíamos desde el extranjero, porque sin los ingresos de liquidación no podemos hacer frente a estos compromisos», cuenta a EFE Feras Milhem, gobernador de la Autoridad Monetaria Palestina hasta 2025 y ahora director general del MAS.

Caída del 84% del PIB en Gaza

Durante 2025, el PIB registró una fuerte caída en la Franja de Gaza, alcanzando el 84% en comparación con 2023, mientras que en Cisjordania ocupada disminuyó un 13%, según el MAS.

«El PIB per cápita palestino, incluyendo Cisjordania y Gaza, volvió a niveles de 2003, borrando 22 años de progreso económico», detalló la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en noviembre.

Además, la tasa de desempleo en los territorios palestinos ascendía al 28.5% en septiembre de 2025, según el MAS, cuando antes de la ofensiva bélica israelí era del 13%. Además, unos 100,000 palestinos que se desempeñaban legalmente en Israel no han vuelto a sus trabajos desde el 7 de octubre de 2023 por la falta de permisos.

El sector empresarial palestino se tambalea

La presión económica también está azotando con fuerza al sector empresarial palestino, sobre todo en Hebrón, motor industrial de Cisjordania ocupada.

Allí, el empresario Issam Qawasma, director de la empresa Cerámicas Al Quds, revela que ahora factura hasta un 70% menos que en el 2019.

Bloqueos del Ejército israelí a la entrada y salida de Hebrón e inspecciones «mucho más duras» a los contenedores de material cerámico que importan de España e Italia hacen que su empresa se esté desangrando por los intereses de demora.

«No puedes garantizar la entrega del material a tiempo. Puede ser mañana o dentro de cuatro o cinco días. Todo depende de la autoridad israelí y la facilidad que nos quieran dar», dice Qawasma desde la sede de su empresa en Hebrón, a escasos metros de un puesto de control militar donde el Ejército israelí suele abrir fuego y lanzar granadas aturdidoras.

Asimismo, también están perjudicando a la compañía los cobros en efectivo que no puede depositar en el banco y las transferencias internacionales bloqueadas ante la falta de divisas.

Israel dice cooperar con «bienestar» de los palestinos

Mientras tanto, la cartera de Finanzas israelí, a cargo del colono radical Bezalel Smotrich, aseguró a EFE que «continúa cooperando» para garantizar que los fondos transferidos a los territorios palestinos se destinen al «bienestar de los ciudadanos», y no a «elementos contaminados por la corrupción o involucrados en la financiación del terrorismo».

Desde su nombramiento en 2022, Smotrich ha lanzado constantes mensajes supremacistas. En septiembre de 2024 publicó en X: «La misión de mi vida es construir la Tierra de Israel e impedir el establecimiento de un Estado palestino que pondría en peligro al Estado de Israel».