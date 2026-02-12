El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el jueves a Irán con consecuencias “muy traumáticas” si no acepta un acuerdo al término de las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunió el miércoles con Trump en Washington, en un intento de presionarlo para que adopte una postura más dura en las conversaciones con Irán, especialmente para incluir el tema sobre arsenal de misiles balísticos de la República Islámica en las negociaciones.

“Tenemos que alcanzar un acuerdo, de lo contrario va a ser muy traumático (...). No quiero que eso ocurra, pero tenemos que llegar a un acuerdo”, dijo Trump al ser consultado este jueves sobre sus conversaciones con Netanyahu.

Pero los líderes de Israel y Estados Unidos aparentemente siguieron en desacuerdo, y Trump dijo después de su reunión que había insistido en que las negociaciones continuarán.

No obstante, este jueves Trump dijo que esperaba un resultado de las negociaciones “en el próximo mes”.

En un video compartido por su oficina, el primer ministro israelí expresó “un escepticismo general respecto a la calidad de cualquier acuerdo con Irán”.

Agregó que todo pacto también debe considerar los misiles balísticos de Irán y su apoyo a grupos armados en la región, como el movimiento islamista palestino Hamás, los rebeldes hutíes en Yemen y Hezbolá en Líbano.

Hasta ahora, Irán ha rechazado ampliar esta nueva ronda de conversaciones más allá del tema nuclear.

Teherán niega buscar un arma nuclear y ha dicho que no cederá ante “exigencias excesivas” sobre el asunto.