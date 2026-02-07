El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó el viernes a pedir disculpas por un video publicado en su cuenta de redes sociales que mostraba al expresidente Barack Obama y a Michelle Obama como simios, aunque aseguró que condena el contenido racista de la publicación, que fue eliminada tras una ola de críticas.

El video fue compartido el jueves por la noche en la cuenta del mandatario en Truth Social y generó rechazo inmediato en distintos sectores del espectro político estadounidense. En un inicio, la Casa Blanca calificó las reacciones como “falsa indignación”, pero posteriormente atribuyó la publicación a un miembro del personal y procedió a eliminarla.

“Yo no cometí un error”, dijo Trump el viernes por la noche a bordo del Air Force One al ser consultado sobre si se disculparía por la difusión del video. Al preguntársele si condenaba las imágenes, respondió: “Por supuesto que sí”.

Según explicó el propio mandatario, no visualizó el contenido completo antes de su publicación. “Solo vi la primera parte... y no lo vi completo”, señaló, añadiendo que lo envió a su equipo para que lo difundiera y que estos tampoco lo revisaron íntegramente.

Un funcionario del gobierno confirmó a la AFP que “un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error” y que esta “ya ha sido eliminada”.

El video fue publicado en Truth Social y retirado tras críticas de demócratas y republicanos. Foto: @realDonaldTrump

CRÍTICAS POLÍTICAS Y REACCIONES BIPARTIDISTAS

El video formaba parte de un contenido más amplio con teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, en las que Trump perdió frente al demócrata Joe Biden. El fragmento mostraba una escena satírica en la que Trump aparece como un león, mientras diversas figuras políticas, incluidos los Obama, son representadas como animales.

Las principales figuras del Partido Demócrata condenaron el contenido como “racista”. La exvicepresidenta Kamala Harris criticó la postura de la Casa Blanca en una publicación en X. “Nadie cree en este encubrimiento por parte de la Casa Blanca, especialmente dado que originalmente defendieron esta publicación”, escribió. “Todos tenemos muy claro quién es Donald Trump y en qué cree”, agregó.

Desde el Partido Republicano también surgieron cuestionamientos. El senador Tim Scott, aliado de Trump, señaló: “Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería retirarlo”. En la misma línea, el senador Roger Wicker calificó el hecho como “totalmente inaceptable” y sostuvo que Trump “debería retirarlo y pedir disculpas”.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, también reaccionó con dureza, calificando el episodio como “comportamiento repugnante por parte del presidente”.

Donald Trump afirmó que no cometió un error al compartir un video racista, aunque aseguró que condena su contenido. (Crédito: SAUL LOEB / AFP)

ANTECEDENTES Y USO DE CONTENIDO DIGITAL

Trump, conocido por su intensa actividad en redes sociales, suele republicar videos, documentos y memes, algunos creados con inteligencia artificial. En el último año, intensificó el uso de contenidos hiperrealistas generados por IA, a menudo con fines satíricos o para desacreditar a sus críticos.

En 2025, el mandatario difundió un video generado por IA que mostraba a Obama siendo arrestado en el Despacho Oval. Posteriormente, publicó otro contenido similar del líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, quien calificó la imagen de racista.

Hasta el momento, los Obama no se han pronunciado sobre el incidente.