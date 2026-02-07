Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia concluya “de aquí al inicio del verano (boreal), en junio”, y propuso organizar conversaciones entre ambas partes en su territorio la próxima semana, afirmó el presidente de Volodimir Zelenski.

El mandatario ucraniano realizó estas declaraciones el último viernes ante periodistas, aunque sus palabras estuvieron bajo embargo hasta el sábado. Según explicó, la iniciativa forma parte de los esfuerzos de Washington por acelerar una salida negociada al conflicto, que está próximo a cumplir cinco años desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Zelenski detalló que Estados Unidos “propuso por primera vez que los dos equipos negociadores, de Ucrania y Rusia, se reúnan en Estados Unidos, tal vez en Miami, dentro de una semana”, tras las conversaciones celebradas el miércoles y jueves en Abu Dabi entre representantes de Moscú y Kiev, con la participación de funcionarios estadounidenses.

El presidente subrayó que Ucrania aceptó participar en este nuevo encuentro, aunque reiteró que su país no aceptará acuerdos alcanzados entre Washington y Moscú sin la participación directa de Kiev, en especial cuando se trate de cuestiones territoriales y de seguridad.

Washington propuso albergar conversaciones entre Ucrania y Rusia en Estados Unidos, posiblemente en Miami, la próxima semana. Foto: EFE/Aaron Schwartz/Pool

NEGOCIACIONES, TERRITORIO Y PROPUESTAS EN DISPUTA

Rusia, que lanzó su ofensiva militar contra Ucrania en 2022, ocupa alrededor del 20% del territorio ucraniano y presiona para obtener el control total de la región de Donetsk, en el este del país. Moscú exige además la retirada de las fuerzas ucranianas de las zonas que aún controlan en ese territorio, una condición que Kiev considera inaceptable.

Desde la perspectiva ucraniana, ceder terreno sin garantías firmes equivaldría a incentivar nuevas agresiones. Por ello, Kiev se niega a firmar un acuerdo que no disuada a Rusia de una futura invasión y ha propuesto congelar el conflicto a lo largo de las actuales líneas del frente.

Moscú rechazó esa alternativa, mientras que Estados Unidos aboga por que Ucrania convierta las áreas que aún controla en Donetsk en una “zona económica libre”, donde ninguna de las partes ejerza control militar. “Si logramos crear una zona económica libre, necesitaremos reglas justas y fiables”, estimó Zelenski al referirse a esa propuesta.

PUNTOS SIN ACUERDO Y CENTRAL NUCLEAR

Las conversaciones tampoco han permitido avances en torno a la central nuclear de Zaporiyia, ubicada en el sur de Ucrania y ocupada por fuerzas rusas desde el inicio de la invasión. Este tema sigue siendo uno de los más sensibles del proceso, debido a su impacto en la seguridad energética y al riesgo que representa para la región.

La falta de consensos en estos puntos clave mantiene estancadas las negociaciones, incluso cuando Estados Unidos presiona por un acuerdo antes del inicio del verano boreal.

Ataques rusos contra la red energética de Ucrania provocaron cortes de electricidad en gran parte del país, en medio del invierno. Foto: OFICINA PRESIDENCIAL DE UCRANIA / AFP

ATAQUES, ENERGÍA Y EMERGENCIA INVERNAL

En paralelo a los esfuerzos diplomáticos, Rusia intensificó sus ataques contra la infraestructura ucraniana. El sábado por la mañana, bombardeos contra la red energética provocaron cortes de electricidad en gran parte del país, informó la compañía eléctrica estatal.

Un nuevo ataque tuvo lugar durante la noche del viernes al sábado e involucró el lanzamiento de 408 drones y 39 misiles, de los cuales 382 drones y 24 misiles fueron derribados, según la Fuerza Aérea ucraniana.

El Ministerio de Energía reportó “daños importantes”, especialmente en subestaciones eléctricas, lo que obligó a las centrales nucleares a reducir su capacidad de producción y a aplicar cortes de electricidad de emergencia en la mayoría de las regiones.

El operador privado DTEK también informó de “daños importantes en los equipos de las centrales térmicas” bajo su gestión, precisando que se trata del “décimo ataque masivo” contra estas instalaciones desde octubre de 2025.

Los bombardeos dejaron a cientos de miles de personas sin electricidad ni calefacción durante horas, en medio de temperaturas que descendieron hasta -5 °C en Kiev y que podrían llegar a -20 °C en los próximos días. Ante esta situación, Ucrania solicitó ayuda de emergencia a Polonia.

En este contexto, Zelenski pidió en Kiev “una defensa aérea, una aviación militar y esfuerzos conjuntos” por parte de los países europeos durante una reunión con la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin.

Los ataques se produjeron un día después de unos disparos en Moscú que hirieron a un alto responsable de la inteligencia militar rusa, el general Vadim Alexeiev. Rusia atribuyó el ataque a Kiev, que hasta el momento no ha hecho comentarios.