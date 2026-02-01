Aunque inicialmente estaban prevista para este domingo, las negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi se aplazaron para el próximo 4 y 5 de febrero, confirmó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski,

“Ucrania está lista para una discusión sustancial y estamos interesados en garantizar que el resultado nos acerque a un fin real y digno de la guerra”, escribió Zelenski en sus redes sociales.

Desde Rusia, una fuente cercana a las negociaciones indicó a la agencia TASS que las nuevas fechas fueron fijadas “por acuerdo entre las partes”.

Según esa versión, la segunda ronda de contactos se realizará a mediados de la próxima semana tras consenso entre los equipos negociadores.

Hasta ahora, estaba previsto que las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se reunieran este domingo en la capital de Emiratos Árabes Unidos, aunque ninguna de las partes había confirmado oficialmente la cita.

Previamente, Zelenski ya había dado a entender que existía la posibilidad de que la inestabilidad en Medio Oriente y las tensiones en torno a Irán llevasen a Estados Unidos a aplazar la cita.

¿Qué se conversó en las primeras reuniones?

Los primeros encuentros hace una semana fueron constructivos, según los implicados, y en ellos se abordó por ejemplo, según el presidente ucraniano, la tregua parcial contra los objetivos del sistema energético que fue anunciada posteriormente el jueves por el líder estadounidense, Donald Trump, y que ambas partes parecen haber cumplido hasta ahora.

Pero, uno de los principales problemas que se mantienen es la cuestión territorial. Recientemente Zelenski insistió en que Ucrania no aceptará las exigencias territoriales de Rusia, que pide quedarse con todo el Donbás para poner fin a la guerra.

“Hasta el momento no hemos encontrado un compromiso en la cuestión territorial, en concreto sobre la parte este de Ucrania. Estamos hablando de la región de Donetsk”, dijo Zelenski, citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform, en una rueda de prensa en Kiev.

Zelenski volvió a mostrarse abierto a la posibilidad propuesta por Estados Unidos de crear una zona libre económica sin presencia militar en la zona ahora bajo control de Kiev que exige Moscú, pero dejó claro que eso debe producirse sin que este territorio deje de ser ucraniano.

Desde el fin de semana pasado, los contactos diplomáticos han continuado y el emisario de la Casa Blanca para el conflicto, Steve Witkoff, se reunió este sábado en Florida con el enviado especial ruso Kiril Dmitriev en un encuentro que fue calificado de “productivo”.

(Con información de la agencia EFE)